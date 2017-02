En las últimas horas se ha especulado mucho en torno al estado de salud del cantante y líder de la banda Jarabe de Palo, Pau Donés. Es por ello que el artista español de 50 años de edad decidió pronunciarse al respecto en Facebook. Y no encontró mejor manera que haciendo lo que más disfruta: cantar.

“Buen día, mis ‘lovers’. Dicen por ahí que me estoy muriendo. Pues mira, ‘Y a veces dicen, dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen, y no saben lo que dicen. Hasta pronto, queridos, Nos vemos en los escenarios”.

Se trata de un extracto del tema “Dicen”, parte del álbum titulado “1m²”, publicado en noviembre del año 2014, y uno de los más vendidos en la trayectoria del grupo Jarabe de Palo.

Si bien el mensaje fue subido la tarde del miércoles (medianoche en España) este ya supera las 100 mil reproducciones en Facebook y los 25 mil ‘Me gusta’.

Desinformación

Si bien el regreso a los escenarios de Pau Donés y Jarabe de Palo fue una gran noticia para los fanáticos de la banda en todo el mundo, la noticia fue opacada cuando –el 8 de febrero– el artista reveló que le habían detecado un nuevo tumor.

“Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, dijo muy decidido Donés en su blog personal.

Esta semana, sin embargo, la situación se tornó confusa cuando algunos portales digitales informaron erróneamente que Pau Donés “tenía cáncer terminal” y que “no le quedaba mucho tiempo de vida”. Esto a partir de una mala lectura de sus declaraciones a la revista “XL Semanal”.

Lo que en realidad dejó claro la entrevista es que el líder de Jarabe de Palo tiene un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años. Esto, por más terrible que suene para sus fans, fue tomado con buen ánimo por Donés:

“¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. No te cortes, pregúntame a saco: y si se me reproduce, ¿qué? ¡Pues chapa y pintura! Y si me voy, ¿qué? ¡Pues a otra cosa, mariposa!”, declaró. “A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, señaló.

Con información de El Comercio