Pau Donés, el vocalista del grupo musical español Jarabe de Palo, ha anunciado a través de su blog que le han vuelto a diagnosticar cáncer. El cantante había logrado superar hace menos de un año un cáncer de colon tras seis meses de quimioterapia y numerosas extirpaciones.

Ahora, a sus 50 años, los médicos han localizado un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo, la membrana del abdomen. A menudo este es el lugar en el que se localizan las células cancerosas que provienen de otros órganos, por lo que se trataría de una extensión de su pasada enfermedad.

“Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia”, ha indicado el artista tras conocer la noticia. “Los marcadores tumorales estaban a cero. En los escáners no se veían tumores. El cangrejo (cáncer) estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”. “Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso”.

Y añade: “De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Cómo iba a afectar a nuestros planes?

Jarabe de Palo mantendrá su agenda Donés ha señalado que no descansará y que el nuevo disco que tiene entre manos se estrenará cuando estaba previsto. Tampoco dejarán de lado los conciertos, que comenzarán en marzo. “Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto”, ha escrito el artista. Pau Donés termina su comunicado con una declaración de intenciones inequívoca: “Conciertos, directo, viajes, escenarios. Como dicen en Italia, non vedo l’ora di cominciare. En nada nos volvemos a ver las caras. ¡Hasta pronto Music Lovers!”

En un ejemplo de superación, fortaleza y determinación, el cantante parece mantener la compostura y promete no dejarse vencer por una enfermedad que, aunque cada vez causa menos muertes y tenga tratamientos más efectivos, sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento en todo el mundo.

A finales del presente mes de febrero, el cantante de Jarabe de Palo editará un libro titulado 50 Palos, en el que repasa su vida, marcada por el suicidio de su madre, algún fracaso amoroso sonado y muchos altibajos profesionales. El siguiente punto álgido del calendario de Donés es el 10 marzo, fecha en la que saldrá a la venta el disco que el músico ha grabado durante los últimos meses (también titulado 50 Palos) y del que ya ha visto la luz el vídeo del sencillo Humo, en el que habla de los sentimientos y sensaciones que ha despertado en él la enfermedad.

