Con unos 45 jugadores y novedades en su directiva y cuerpo técnico, Petroleros de Anzoátegui comenzó el lunes su preparación en la pista atlética del campo anexo Salvador de la Plaza, con el objetivo de consolidarse como un club competitivo en la temporada 2017 de la Segunda División del fútbol profesional.

Lisandro Altieri asumió la dirección técnica en reemplazo de Endert Márquez, con quien fue asistente durante una pasada campaña en la que el blanquinegro llegó hasta el Cuadrangular Final de Ascenso.

“Estamos bastante esperanzados y con expectativas importantes, porque venimos de un año exitoso tanto en lo deportivo, como en lo institucional. Venimos creciendo, logrando metas y cumpliendo objetivos”, explicó Altieri y agregó que “ahora la responsabilidad es mayor, porque tenemos que al menos repetir lo que hicimos el año pasado”.

El nuevo estratega confirmó que “empezamos con 45 jugadores. Pensamos en una nómina máxima de 26 y ya tenemos contratados a 19, entre los que se encuentra el argentino Mauro Griguol, quien llega el 16 de este mes. Por lo que quedan seis vacantes, más unas cuatro para los juveniles que puedan quedarse con la institución, pero trabajando con la sub20 y con la posibilidad de subir”.

Altieri, asistido por Ganghys Barreto, confesó que reducir el plantel oriental le permitirá “trabajar de forma más específica y personalizada”. Afirmó que continuará el proyecto que inició Márquez, todos exintegrantes del Deportivo Anzoátegui en 2004-05. “Tenía año y medio como asistente de Endert Márquez. Es un trabajo al que hay que darle continuidad. Es un equipo exitoso, independientemente que no haya ascendido”, dijo el nuevo timonel y añadió que “trabajaremos enfocados de la misma manera (que 2016)”.

Lisandro Altieri, en cuanto a las novedades, resaltó que “seguiremos contando con el preparador físico (Luis Enrique) “Kike” Mejías, con Carlos “Diego” Fernández y la incorporación como asistente de Ganghys Barreto, quien jugó conmigo desde la niñez y como jugador fue excelente, tiene una visión del fútbol con la que me identifico, por lo que me siento respaldado” y agregó el “crecimiento estructural, ahora con un nuevo presidente: Víctor Luis Vásquez, el tesorero: Mario Feriozi, el gerente deportivo: Ángel Diego García y Oswaldo Malavé como preparador de arqueros, que no teníamos. Estamos por concluir la negociación con un gerente general”.

Con renovadas expectativas y un nuevo organigrama, Petroleros tratará de consolidarse en el torneo de ascenso, que arrancará en febrero.

Búnker blanquinegro

El campo Noel Rodríguez de la Universidad de Oriente (UDO) se convertirá en el búnker de Petroleros, que mantendrá su sede en el estadio General José Antonio Anzoátegui. La remozada cancha académica “estará más acorde al área de trabajo de un club profesional como este”, afirmó el nuevo técnico, Lisandro Altieri.

6 días de concentración cumplirá Petroleros de Anzoátegui la semana próxima, en un hotel del área metropolitana.

