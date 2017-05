Los abogados defensores acusaron a los fiscales de haber enviado mensajes de correo electrónico engañosos a las personas que no se encontraban en Estados Unidos y argumentaron que no se podía permitir que el Gobierno enviara un correo electrónico a ciudadanos de un país soberano, en violación de las reglas federales y las propias reglas de procedimiento del Departamento de Justicia. Recordaron que los extranjeros que residen fuera de Norteamérica no están sujetos al poder de citación de los Estados Unidos, y que su asistencia sólo puede obtenerse de forma voluntaria. La obtención de los testimonios de los extranjeros es a menudo un asunto delicado, y se debe tener cuidado para evitar ofender a la soberanía del país extranjero, en este caso Venezuela.