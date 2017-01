Richard Figueroa, delantero portocruzano de 20 años de edad, integró el contingente de Zulia FC que el sábado trasladó su pretemporada a Argentina y un día después, la institución petrolera confirmó la contratación del atacante por dos años, que comenzará en el Torneo Apertura 2017 del fútbol profesional.

La “joya anzoatiguense”, como calificó la organización al atacante porteño en el comunicado de su vinculación, marcó 11 goles la campaña pasada de la Segunda División y agregó dos dianas en el Cuadrangular Final de Ascenso con Petroleros de Anzoátegui.

Figueroa (Puerto La Cruz, 4 de agosto de 1996) se confesó “agradecido y contento por esta bonita oportunidad” y añadió que en el grupo “me han sabido tratar, me he ganado la confianza de todos y espero dar lo mejor de mí”. Aseguró que “vengo preparado para esta temporada, para todo lo que se me enfrente” y argumentó, que en su nuevo club, “trataré de aportar lo que pueda, para seguir ganando campeonatos”.

Eduardo Ceccato García

