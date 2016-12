En el mercado de Puerto La Cruz el precio del cartón de huevos no baja de Bs. 6000.

Ante el aumento no controlado ni autorizado por la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde), algunos consumidores aseguraron que “solo miran, pero no compran”.

La compradora Ángeles Marcano, no justifica cómo en una semana el producto haya variado su precio, “apenas el lunes pasado se conseguía en 5 mil 200 bolívares, ahora en 6 mil y así va subiendo el precio, pero hasta cuándo, ya ni huevos se puede comer”, exclamó.

Freddy Ordaz, quien comercializa la mercancía, manifestó que el precio del producto depende siempre del valor en que compren la caja de huevos.

Aseguró que actualmente la están adquiriendo al mayor en Bs. 40 y 50 mil, “no sé los demás, pero yo no voy a comprar para vender y perder. Si la gente se lo quiere llevar bien y sino no los obligo”, dijo.

Este mismo rubro se vende por Bs. 1.000 más en el mercado de Tronconal III, donde un cartón alcanzó el precio de Bs. 7.000.

Pimentón por las nubes

Otro de los productos que se incrementó en más de 100% en tan solo un mes fue el pimentón, el cual por kilo se comercializa a Bs. 4.500, que en noviembre pasado se ubicaba en Bs. 2.000.

Otra de las irregularidades a las que se enfrentan los usuarios del mercado barcelonés, es al cobro de porcentaje por pago de mercancía a través de las tarjetas de debito ante la falta de efectivo.

La usuaria Sobeida Domínguez indicó que el monto total de su compra en un local de hortalizas fue de Bs. 12 mil, pero al informar que pagaría por punto de venta, el monto subió a Bs. 13 mil.

Y. González/ Z. Medina

