El Gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, calificó de muy positivo el contenido del mensaje anual del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al considerar que el Mandatario Nacional renovó las esperanzas del pueblo venezolano en las bondades del Socialismo del Siglo XXI, legado del Comandante eterno Hugo Chávez, al tiempo que incentivó a los venezolanos y venezolanas para que se preparen para las nuevas luchas que habrá que librar ante las arremetidas del imperialismo que ha demostrado que no cesará en sus intentos por aniquilar la Revolución Bolivariana.

Moreno expresó que el Presidente Maduro, a lo largo de su Memoria y Cuenta, correspondiente al año 2016, presentada desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al confirmar su vigencia como Jefe del Estado Venezolano, fue enfático al manifestar “que necesario, qué bueno, que útil fue hacer uso de nuestra Constitución, del poder que me da como Jefe de Estado y haber decretado constitucionalmente, de manera continua, para poder transitar la tormenta, los Estados de Excepción y Emergencia Económica, que han sido un instrumento extraordinario para poder maniobrar en medio de la crisis y para poder enfrentar el sabotaje de la Asamblea Nacional” .

Parafraseando al Jefe del Estado venezolano, Moreno dijo que si no fuera por la oportuna declaratoria de emergencia Económica no se hubiera podido aprobar el presupuesto nacional, no se hubieran aprobado los recursos extraordinarios para pensiones, ni los aumentos salariales si hubiéramos dependido de la Asamblea Nacional.

El Gobernador de Anzoátegui celebró que nuestro Presidente haya hecho nuevos anuncios que garantizan la estabilidad económica y la seguridad jurídica de todos los venezolanos, y al mismo tiempo consolidan su decisión indeclinable de seguir promoviendo y propiciando el diálogo, como única vía que facilite la paz y la tranquilidad de la gran familia venezolana.

Recordó que el mandatario nacional ha venido haciendo denodados esfuerzos para que mediante acciones permanentes de los servicios de inteligencia, tanto militar como policial, se neutralice la actuación del paramilitarismo y las mafias que han sido utilizadas por la ultraderecha nacional e internacional para crear zozobra entre la población de nuestro país.

Moreno resaltó la acertada decisión del Presidente Maduro, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ordenar la ejecución del Ejercicio Zamora 200, celebrado este sábado en el país, para preparar al pueblo en unión con la FANB para la defensa integral de la nación y que va a permitir ir avanzando en el fortalecimiento y afianzamiento de la doctrina militar para elevar el apresto operacional y el pensamiento bolivariano.

Destacó que en nuestro estado, el Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200 se desarrolló en las instalaciones del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, con la participación de unos 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en conjunto con el poder popular organizado, donde se demostró la capacidad de respuesta en defensa de este importante espacio.

Finalmente convocó al pueblo anzoatiguense a estar presto a seguir los lineamientos estratégicos emanados del Presidente Nicolás Maduro Moros, en la seguridad que estaremos cumpliendo los objetivos del Plan de la Patria, legado del Comandante Chávez, como garantía para alcanzar la máxima suma de felicidad para todo el pueblo venezolano.

Redacción