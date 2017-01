En su primera acción como presidente, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva otorgando poderes a las diferentes agencias federales para que desmantelen las regulaciones establecidas bajo la Ley de Cuidados Asequibles, mejor conocida como Obamacare, el programa de salud de Barack Obama que estipulaba la obligatoriedad de que todos los estadounidenses tuviesen un seguro médico.

La orden, de una sola página, pide a las instituciones que “alienten el desarrollo de un mercado abierto y gratuito” en materia de sanidad y “alivien la carga económica” que supone esta regulación. Su redacción es abierta, y no especifica qué aspectos de la medida, especialmente las legislaciones federales adoptadas bajo su paraguas. deben ser retirados de forma prioritaria. Según el diario The New York Times, “su lenguaje amplio ha dado a las agencias federales gran latitud para cambiar, retrasar o cancelar provisiones de la ley que consideren demasiado costosas para los aseguradores, fabricantes de medicamentos, doctores, pacientes o estados, lo que sugiere que podría tener un gran impacto”.

En último término, el Obamacare deberá ser cancelado por el Congreso, pero esta orden ejecutiva permite que las autoridades puedan empezar a desmantelar el programa de forma inmediata. La decisión de Trump no ha sido ninguna sorpresa, puesto que ha sido una de las principales promesas del magnate durante su campaña electoral. La medida, sin embargo, podría no gustar a muchos de sus votantes que se han beneficiado del programa de Obama, y que, según las encuestas, “no creían” que Trump fuese realmente a tumbar la política estrella de la Administración saliente.

“El mayor efecto potencial de esta orden podría ser la proliferación de cancelaciones del ámbito individual, lo que probablemente crearía el caos en el mercado de los seguros individuales”, ha declarado Larry Levitt, vicepresidente de la Fundación Familia Kaiser al diario “Washington Post”. “Esto no garantiza nuevos poderes a las agencias federales, pero envía una clara señal de que deben usar cualquier autoridad que tengan para reducir las regulaciones y las penas”, explica.

Además, Trump también firmó los dos primeros nombramientos de su Gobierno: los ex generales James Mattis como Secretario de Defensa yJohn Kelly en Interior, cuyas nominaciones ya han sido aprobadas por el Senado. Además, la página web de la Casa Blanca ha sido remodelada para mencionar las preocupaciones de la nueva Administración: energía, política exterior, empleo y crecimiento, defensa, cumplimiento de la ley y acuerdos económicos. Pero, como señalan los críticos, ha desaparecido toda mención al cambio climático, los cuidados médicos o los derechos civiles o de la comunidad LGBT.

