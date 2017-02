La esperanza -qué duda cabe- es el motor que nos alienta y nos impulsa a la acción.

¿Tendría sentido actuar si no confiáramos en los resultados de lo que hacemos? Pero no basta con ilusionarnos cándidamente: es necesario poner los medios para que las cosas ocurran tal y como deseamos. Hay que contar con estrategias dirigidas a sortear los obstáculos que se interponen entre nosotros y nuestros objetivos.

En esta línea surge la fundación a través de la cual Henrry Vargas (así, con dos r) ha querido contribuir a subsanar diversos problemas que se van presentando en el país.

Oriundo de Cumaná, este ingeniero proviene de un barrio muy humilde en el que, sin embargo, privaba la solidaridad. “En mi entorno no existían sino dos posibilidades: o eras policía, o eras malandro. Todos los de mi generación ya están muertos”, apunta el joven. Sin embargo, Vargas no solo consiguió culminar sus estudios, sino que ha permanecido largo tiempo en el extranjero, itinerando por diversos países en los que ha ejercido con éxito su profesión. Es por ello que no ha vacilado en poner su nombre a la fundación que ha creado, puesto que, sin falsas modestias, considera que su caso es un modelo esperanzador y alternativo para los niños de la colectividad en que él creció.

Tras constatar las carencias que existían en su ciudad natal, y con el apoyo de algunos de sus familiares, Henrry regresó a España, en donde reside, y de inmediato comenzó a canalizar los ingresos que recaudaba entre sus conocidos hacia la solución de los problemas acerca de los que iba recibiendo noticias. Paulatinamente, la organización se fue estructurando: incorporó una firma francesa de contables, especializada en la administración de proyectos de cooperación internacional, para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos que se recabaran, y se fundó la entidad Humanitaria Venezuela para facilitar el acopio de donaciones en España.

Sin embargo, Henrry es consciente de que no es posible combatir la pobreza mediante el mero aporte económico: es fundamental el estimular el emprendimiento y la acción para poner en marcha iniciativas que repercutan en el bienestar personal y colectivo. Es por ello que, en la cúspide de la pirámide que constituyen las intervenciones que la fundación se propone realizar, se encuentra un proyecto educativo de cinco años de duración, orientado a fomentar capacidades emprendedoras en jóvenes de 13 a 17 años.

La operación de la pequeña Sofía Ávila, en Guanare; los exámenes médicos practicados a algunos niños en el estado Sucre; la sustitución del techo en una escuela de Valencia y la donación de cien kilos de pescado al comedor del Liceo Bolivariano Luis Antonio Morales Ramírez, son algunas de las acciones que hasta ahora ha costeado la fundación, así como el financiamiento parcial de la primera Convención Estudiantil de Sociología realizada en la Universidad de Oriente.

Si he querido poner en luz este proyecto es por dos razones: la primera, porque representa la acción, la intervención oportuna y eficiente en contraste con la conmiseración pasiva. La segunda, porque ilustra cómo los venezolanos que viven en el extranjero pueden continuar vinculados a su país y trabajando por él.

Linda D’Ambrosio