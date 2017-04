Campesinos están solicitando que se inviertan Bs. 4 mil millones para activar la producción agrícola en la entidad

La temporada de sequía sigue haciendo estragos en el estado Anzoátegui, pues debido a la falta de alimentos y agua los productores de tres municipios decidieron paralizar la poca producción de carne, leche y queso que se estaba realizando.

La denuncia fue realizada por el presidente de la Asociación de Campesinos en la entidad, Vicente Rivero, quien destacó que la medida tomada en Mc Gregor, Aragua de Barcelona y Santa Ana se puede repetir en otras entidades.

Precisó que la producción de estos rubros ya había disminuido más de un 65% desde hace tres años, pero actualmente se estaba produciendo 15 toneladas de queso semanales, al igual que se vendían 20 mil kilos de carne.

“Ahora la poca producción que había se paralizó porque los ganaderos no tienen como alimentar al ganado. Vale recordar que aún no se han construido los pozos de agua que habían solicitado los productores y esto es una de las consecuencias de no tomar las previsiones a tiempo”, relató.

Recordó que en lo que va del 2017 ya se han perdido 1.300 reses por esta situación.

Destacó que la falta de insumos como vacunas y vitaminas también afecta la producción ganadera.

Mencionó que desde finales de 2016, los ganaderos vienen planteándose vender su capital bovino a estados del occidente, puesto que en la región es imposible mantenerlas.

Explicó que la poca entrada de insumos para el sector se hace a través de la compra directa en ciudades fronterizas entre Colombia y Venezuela, aunque a altos precios, cuyo valor se incrementa con el traslado al Oriente del país.

El presidente del gremio campesino comentó que con este deterioro, el consumo de proteína vacuna está en riesgo, puesto que el país podría quedarse sin ganado al señalar que a su vez los estados fronterizos están negociando los animales en Colombia y Brasil por el pago en divisas.

Inversión

Rivero, manifestó que los campesinos están solicitando al gobierno regional que se inviertan 4 mil millones de bolívares para activar la producción agrícola en la entidad.

Señaló que en la zona sur del estado cuentan con 6 mil 600 hectáreas aptas para la producción de maíz para la temporada de invierno próxima.

“Estamos en riesgo de perder la producción de 18 mil toneladas de maíz si no se hace la inversión en materia de insumos”, puntualizó.

Maquinarias

El presidente de la Asociación de Campesinos de Anzoátegui (Acea), Vicente Rivero, comentó que desde 2012 no se hacen aportes en la entidad a los sectores ganaderos y agrícolas.

Enfatizó que se contabilizaban 1.500 unidades entre máquinas de riego, compactadoras, tractores, entre otras, las cuales desde hace tres años salieron de funcionamiento porque no se les hizo mantenimiento o porque desaparecieron.

Kenlibeth Fernández

