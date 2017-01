El prospecto venezolano Gleyber Torres confirmó su condición de promesa de lujo de la organización Yanquis de Nueva York tras recibir el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Otoñal de Arizona.

Torres, de 19 años, se convirtió así en el jugador más joven en obtener el mencionado galardón, de acuerdo con lo que reseña la página de MLB para América Latina. El criollo también fue campeón de bateo del circuito con promedio de .403.

“Eso fue uno de los mayores premios que me he ganado”, expresó Torres. “Me sentí súper emocionado en representación de los Yankees y de mi país. Eso es lo más importante. Son etapas que no se me van a olvidar nunca y siempre orgulloso de haber ganado esos dos premios”.

“Siempre me preocupé por el bateo, pero los últimos años he mejorado bastante la defensa”, dijo el campocorto nativo.

AFP

[email protected]