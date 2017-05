En el primer semestre del año 2014, unos 487 mil 879 colombianos abandonaron su país en búsqueda de una mejor calidad de vida y de trabajo, según cifras de la cancillería de ese país. Venezuela es uno de los destinos principales de muchos colombianos, que producto de la violencia en esa nación deciden venir a la República Bolivariana para tener una mejor calidad de vida.

Los destinos elegidos por los migrantes colombianos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), son: Estados Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela (20%), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1 %), y un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia.

Un censo de 2009 dio a conocer que en el exterior residen más de 3 millones 378 mil 345 colombianos, cifra que hace de Colombia uno de los países de mayor migración en Latinoamérica.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que sólo en el año 2013 ingresaron al país al menos 189 mil colombianos, mientras que en el 2014 llegaron unos 144 mil y en enero de 2015 unos 12 mil. Muchos han recibido vivienda, tiene trabajo y han sido incluidos en las misiones sociales.

¿Limosneros?

Mientras Venezuela abre sus puertas a los inmigrantes de Colombia, y de otros países como Perú, Ecuador, Italia, Portugal, entre otros, el señor alcalde de Bucaramanga, capital de Santander, en declaraciones reseñadas por el diario El Tiempo, de Bogotá, expresó este viernes: “Se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados para acá porque prácticamente somos linderos de frontera”.

Rodolfo Hernández dijo que aunque ya se recurrió, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, a la ayuda del presidente Juan Manuel Santos, “el Gobierno Nacional está más pobre que el de Bucaramanga”.

En cuanto a la presencia de venezolanos a la capital de Santander, el mandatario estadal reconoció que “aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos así como ese país recibió a más de cuatro millones de colombianos que se iban de aquí porque no tenían oportunidades de trabajo y se fueron para allá, y allá les fue bien”.

“¿Qué hacemos si viene un habitante de calle de Venezuela? Si no podemos ni con los de aquí, entonces yo no sé, se pondrán a pedir limosna. Los factores de supervivencia yo no los puedo resolver, yo soy humano, soy ingeniero pero no mago, yo no produzco plata”, dijo Hernández Suárez.

Datos que Hernández que no recuerda:

El presidente Maduro afirmó que según cifras oficiales actualmente viven en Venezuela más de cinco millones de colombianos y colombianas.

El diplomático Roy Chaderton Matos, exrepresentante permanente de Venezuela en la OEA, en su intervención ante este organismo, el 22 de julio de 2010, afirmó que en Venezuela vivían más de cuatro millones de colombianos.

La mayoría de los residentes colombianos en Venezuela han sido beneficiados por el Gobierno Nacional en materia social.