Especialistas en la salud del mayor órgano del cuerpo aconsejan usar protector cada dos horas, mientras que modistas recomiendan seleccionar un outfit fresco y cómodo

Haciendo microdermoabrasión facial para retirar por completo las células muertas e impurezas de la piel se produce la regeneración.

La doctora aconseja combinarla con plasma rico en plaquetas.

Se sugiere que una semana luego de regresar de las vacaciones se debe repetir ambos procedimientos para estimular la producción de colágeno por acción de los factores de crecimiento liberados en la piel por las plaquetas del plasma.

Esto también ayuda a producir ácido hialurónico que hidrata de forma pareja los tejidos de la piel.

Otros tips

Tomar mucha agua: cuando vamos a la playa, parece que ya hay agua suficiente, pero debemos tomar un poco más de lo habitual para no deshidratarnos, debido a que sudando solemos perder mucho líquido y hay que reponer.

– Refrigerar la comida: muchas personas suelen llevar arroz con pollo o ensaladas a la playa por lo que es una buena opción tenerlos dentro de las cavas para evitar que los alimentos se dañen.

– Cuidado con los niños: si eres padre o madre debes tener a tus hijos controlados por su seguridad y la tranquilidad de los demás.

Esto incluye que no salpiquen a las otras personas, no les echen arena, no griten demasiado, entre otras ocurrencias de los más niños.

Moda playera

Al momento de exponerse al sol, las mujeres siempre buscan una opción para lucir de punta en blanco durante su paso por la playa o la piscina.

Además de seleccionar un buen traje de baño, es importante saber con qué otras prendas lo puedes combinar.

Especialistas en moda afirman que elegir una blusa sin mangas y de tela ligera combinada con un short bordado en tonos vibrantes es una buena opción para captar las miradas de todos durante tu paseo.

Para obtener un outfit casual para una salida a una fiesta en la playa o la piscina no puede faltar un vestido estampado floral, con el que puedes disfrutar de la velada.

Recomendación

Cuando vayas a la playa debes seleccionar el protector solar que mejor le vaya a tu tipo de piel pero siempre arriba de 50 FPS. Vichy tiene una línea para pieles grasas, Biotherm tiene productos especiales para el rostro, Nivea tiene diferentes presentaciones (spray, crema) y así hay muchas ofertas en el mercado para adaptarse a los gustos y necesidades de cada persona.

Doble función.

Los sombreros, además de estar de moda, te protegen de la exposición directa.

Usar lentes oscuros lo más que puedas y de preferencia, toma el sol bajo una sombrilla.

Aplica el protector solar cada 2 horas, sobre todo si estás expuesta al sol de manera directa.

Elizaira Marval

[email protected]