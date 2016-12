El presidente de Rusia Vladimir Putin ha afirmado que no expulsará a diplomáticos estadounidenses en respuesta a la nueva ronda de sanciones estadounidenses. “No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas”, aseguró.

El mandatario toma esta decisión a pesar de que esta misma mañana, su ministro de Exteriores Sergei Lavrov le había propuesto expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses y prohibir que el personal diplomático estadounidense utilice una dacha y un almacén en Moscú.

Redacción / La Vanguardia