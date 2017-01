Consumidores señalaron que este salario

no les da para adquirir hortalizas, carbohidratos, frutas ni verduras

El nuevo aumento de salario -ajustado al 50% por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 8 de enero- trajo más descontento que alegría para los habitantes de Anzoátegui.

La situación parece no tener fin y la crisis económica presente en Venezuela, aunado a la escasez de alimentos, parece ganar terreno a pasos acrecentados.

Ciudadanos señalaron que la nueva quincena de enero, que se ubica en Bs. 20 mil 319, solo les alcanza para comprar en el mercado municipal de Puerto La Cruz un kilo de carne de res, un pollo entero y un cartón de huevos.

“El kilo de bistec me costó 7 mil bolívares; mientras que un pollo entero de dos kilos tuvo un costo de Bs. 7 mil 600 y el cartón de huevo lo conseguí en Bs. 5 mil 600”, explicó el comerciante Darío Navas.

Sumando estos precios, un comprador gastaría Bs. 20 mil 200 en solo esos tres proteínas de la canasta básica alimentaria.

“Esa nueva quincena no me alcanza para adquirir nada. Si compro proteínas no me da para comprar hortalizas, verduras y frutas o viceversa; eso sin meter los carbohidratos que no los estoy metiendo”, sentenció el ama de casa, Sonia García.

Esa misma queja la expuso el obrero César Reyes.

El hombre indicó que tiene dos niños pequeños -entre ellos uno de pocos días de nacido- y el dinero obtenido por una semana de trabajo no le alcanza “ni para un pote de leche”.

Añadió que debe recurrir a trabajos extras para poder darle de comer a su familia.

“No tengo vicios de cigarrillos ni de alcohol, todo mi dinero es para la comida de mis hijos y de mi esposa, pero cada día la situación se me hace mucho más difícil que antes”, recalcó.

Duro golpe

Bajo el decreto 2.660, contenido en la Gaceta Oficial Nº 41.070 quedó asentado el incremento salarial para los trabajores del sector público y privado a Bs. 40.638,15.

El mandatario nacional Nicolás Maduro anunció que esta medida correspondía a la defensa del pueblo frente a la guerra económica.

La máxima autoridad explicó que, sumado al monto de alimentación -establecido actualmente en Bs. 63.720- los empleados percibirán un ingreso integral de 104 mil 358 bolívares.

“Llevaremos la política de defensa de ingreso para defender el salario mínimo de los trabajadores y llevarlo al equilibrado. El nuevo bono alimentario será anunciado en los próximos días”, señaló.

Muy caros

Los artículos de la canasta básica provenientes de Brasil, son vendidos a precios muy elevados, según relato de consumidores.

“Si compro un kilo de arroz, uno de pasta, uno de harina de maíz y uno de azúcar, se me va toda la quincena. Ya no sé qué darle a mis hijos para que tengan una dieta balanceada. Toda la comida está excesivamente costosa”, apuntó la administradora, Rebeca Pirona.

Patricia Aponte

