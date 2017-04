Rodríguez dijo que no piensa irse del país debido a que Venezuela vale la pena y luchará por ella desde acá

Con más de 25 años de carrera artística, Carlos Rodríguez, conocido en el mundo del espectáculo como “Rafucho el Maracucho”, regresó recientemente al oriente del país.

Tras la celebración de la tercera edición del Anzoátegui Moto Show, en Lechería, el criollo hizo reír a los propios y visitantes con sus chistes.

Durante su paso por el estado, el comediante reveló a El Norte que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto llamado Tostone Rafu, una oportunidad que le sigue abriendo puertas en su tierra natal.

“Desde junio estaré con un nuevo trabajo Tostone Rafu, junto a una producción que me ha dado esta oportunidad de seguir adelante”, destacó.

El humorista comentó que él continúa apostándole a Venezuela, aunque las condiciones no sean las mejores.

“Este país vale la pena, no me voy, no me voy a mudar (…) le pienso seguir echando pichón a mi país desde aquí”, dijo.

Rodríguez destacó que con 50 años de edad y una amplia carrera se considera un hombre luchador que vive en constante evolución por lo que se adapta a los tiempos.

“Siempre estoy tratando de tener una nueva propuesta en mi vida, no solo en lo personal sino a escala profesional”, dijo.

Comentó que es una persona llena de sinceridad que busca, que habla “clarito y raspao”, para no herir a nadie.

En estos 25 años de carrera para usted ¿cuál ha sido el momento más difícil?

-Sin duda artísticamente ha sido cierre de RCTV, fue un momento muy chimbo, durante dos años nos persiguieron, pero tuvimos que salir adelante y eso no se olvida.

“Mi todo”

“Rafucho el Maracucho” expresó que para él la comedía es su vida entera, debido a que la misma la ayudó a darse a conocer y estar en el lugar donde está.

“Mi profesión es mi todo, la comedia no tiene comparación”.

