La octava edición de la saga Rápidos y furiosos recaudó durante el día de su estreno más de 100 millones de dólares, una cifra nada despreciable pero muy diferente a la que logró su predecesora.

Cálculos de Universal Pictures indican que The fast of the furious obtuvo exactamente 100,2 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Un monto bastante inferior a los 147,2 millones de dólares recaudados en su estreno en 2015 por la séptima entrega de la franquicia, pero es el segundo ingreso más alto para la serie.

Hay que recordar que Rápidos y Ffuriosos 7 tuvo un interés adicional debido a la muerte del actor Paul Walker.

Redacción