La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, reprochó la represión ocurrida este jueves a estudiantes de la universidad que protestaban contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Esto es inaceptable, no es posible ver que los estudiantes están dentro de la universidad y están tragando bombas, ¿quiénes reprimen, quiénes tienen las bombas lacrimógenas, por qué esta represion, dónde se ha visto eso, en qué país democrático del mundo?”, cuestionó García Arocha desde la UCV.

Al presidente Nicolás Maduro le dijo “ya no es un exhorto, es una exigencia, no se meta más con el futuro de nuestro país. Todos los estudiantes tienen derecho a protestar y estamos en nuestro recinto, y aquí vamos a estar, no quiero una sola bomba más dentro de la UCV, ni el olor. Los estudiantes tienen derecho de estar allí y hacer lo que consideren hacer, estamos indignados”.

Destacó que “no es posible que los estudiantes se reúnan en la univerdad expresan lo que tienen que expresar, salen a la calle y eso es lo que les espera, esa represión”.

Estudiantes se enfrentaban este jueves 4 de mayo con la policía en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un cruce de gases lacrimógenos, piedras y bombas lacrimógenas, durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.

Los choques se iniciaron cuando los agentes antimotines impidieron una marcha de cientos de alumnos de la UCV dispersando gases, en tanto varios de estos encapuchados respondieron con piedras y cócteles molotov, según un equipo de la AFP en el lugar.