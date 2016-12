El dinero no alcanzó en estas navidades para adquirir calzados nuevos y la reparación de los mismos fue la opción ideal para los anzoatiguenses.

El zapatero José Rodríguez indicó que la demanda de su trabajo tuvo un incremento de más de un 50% en comparación con la misma temporada de 2015.

“Los arregladores de calzado hemos tenido mucho trabajo este año. Las personas prefieren mandar a acomodar sus zapatos usados y no comprar unos de paquete porque les sale muchísimo más costoso”, afirmó.

La secretaria Rosa Reyes afirmó que por mandar a pintar y coser sus sandalias pagó cinco mil bolívares.

Señaló que prefirió arreglarlas porque comprar unas nuevas les salía entre Bs. 20 mil y Bs. 30 mil.

“A mis hijos les hice lo mismo, de verdad que en la comida se me fueron todos los aguinaldos y lo poco que me quedó fue para comprarles sus regalos de Navidad. Para la ropa este año no me alcanzó”, refirió.

El albañil Esteban Barrios afirmó que este año esa opción fue de gran ayuda para las personas de pocos recursos y aseguró que se ahorró más de un 60% en dinero.

“Fue lo ideal definitivamente”, añadió.

Patricia Aponte

[email protected]