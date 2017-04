Mi privilegiada memoria conserva recuerdos que se niegan a desaparecer. Sin cumplir cinco años viví el impasse del golpe de Estado contra el presidente Medina.

Recuerdo la represión, la persecución y la violencia. Había cumplido ocho años cuando el nuevo impasse: golpe de Estado contra el presidente Gallegos. Fuertes agresiones.

Suspensión de las garantías constitucionales. Presos, exilados y atropellados, los dirigentes. Nuevamente la violencia en la calle. Diez años de la dictadura de Pérez Jiménez. Estudiante de bachillerato, la Seguridad Nacional se lleva a compañeros del liceo. En las manifestaciones dan planazos. No evitan golpear a las mujeres, se ensañan con los varones. Detenidos, torturados, exilados y otra vez la lucha de calle.

La persecución atroz, tipo selectivo. Quien no contradecía ni luchaba contra el dictador vivía feliz. Ningún tipo de libertad de expresión, información, opinión, menos prensa. Los jefes de la represión: Pedro Estrada y Miguel Silvio Sanz. La figura reconocida de la censura contra la libertad de expresión: Vitelio Reyes, el lápiz rojo. 23 de enero del 58: la libertad, la democracia, la esperanza. 1960: la ruptura de la izquierda y el comienzo de la represión en democracia hasta la pacificación. 1968, primer gobierno del doctor Caldera.

Quiero decir, durante todos esos períodos y épocas viví, sufrí y padecí, me solidaricé, visité las cárceles. Supe de los desaparecidos, los lanzados de los helicópteros, entre otros horrores. Sin embargo, no he visto nada igual a esta represión, maldad y ensañamiento en contra de todo un pueblo, desesperados, con hambre, enfermos, desnutridos, sin acceder a los medios de comunicación, informándose por las redes, los que pueden y saben. Próximo final: llegará la justicia.

Represión y agresión por Gloria Cuenca