La divisa Revueltos se mide hoy con su similar de Llaneritos en tres categorías del calendario de la ronda eliminatoria de la Liga Pedro “Indio” Villarén de Béisbol Menor, afiliada a la corporación Criollitos.

La serie de tres encuentros se escenificará en el estadio Emilio Cueche de Barcelona, donde la filial C de los revoltosos retará a los llaneros en la división preparatoria, desde las 9:00 am. A segunda hora, Llaneritos A enfrentará a Revueltos C en la versión preinfantil y en la tanda infantil, se medirán las sucursales A de cada una de las organizaciones. En el campo Pedro María Freites, Los Ángeles chocará con Tacorsitos en la categoría compota del circuito.

Redacción