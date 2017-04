Estudiantes opositores rindieron un minuto de silencio este viernes 28 de abril en el lugar donde fue asesinado el estudiante Jairo Ortiz, quien pese a no participar en la protesta escenificada ése día, cayó muerto de un disparo en una situación confusa.

El Ministerio Público imputó al oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rohenluis Leonel Mata Rojas (27), por su presunta responsabilidad en la muerte de Jairo Johan Ortiz Bustamante (19), ocurrida este jueves 6 de abril en el sector Montaña Alta del municipio Carrizal de esa jurisdicción.

Familiares aclararon que Jairo no estaba marchando. El joven había salido a trotar.

“Llegamos a Montaña Alta donde rendimos un minuto de silencio en memoria de Jairo Ortiz asesinado por la dictadura #LeopoldoYVzlaEnResistencia”, escribió en su cuenta en twitter Hasler Iglesias, dirigente juvenil de Voluntad Popular.

Días después del fallecimiento, su padre también llamado Jairo Ortiz, ofreció declaraciones en Venezolana de Televisión donde dejó claro su rechazo al uso de la imagen de su hijo durante las protestas opositoras.

“Si quisieran realmente utilizar el nombre de mi hijo para algo, utilícenlo para la paz, no lo usen para seguir generando más violencia ni más situaciones que mi hijo no aprobaría”.

Se sintió motivado a declarar para los medios luego de recibir una llamada de María Corina Machado con respecto a su hijo “Cuando recibo la llamada venía llegando del cementerio, no sabía quién me estaba llamando. Sentí mucha rabia, no porque quiera politizar el asunto, yo pudiese, como cualquier ciudadano venezolano, tener alguna inclinación política, pero de allí a utilizar el asunto de mi hijo para las protestas no me parece”.

Con información de Panorama