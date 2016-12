La noche del 31 de diciembre es aprovechada por millones de personas en el mundo para atraer salud, amor y prosperidad

La ropa interior color amarillo, amuletos o rituales de semillas, representa la oportunidad para atraer buenas energías, cuando falta poco para que se acabe el 2016.

Poner en orden las prioridades de familia, metas personales y hasta la situación laboral y escolar, son algunos de los deseos que cada 31 diciembre, millones de personas en todo el mundo buscan con la llegada de la Noche Vieja.

Seas creyente o no de los clásicos rituales que se realizan al sonar de las campanadas, Ilean Montoya de la perfumería José María, ubicada en Puerto La Cruz, ofreció algunos consejos para limpiar y sanar los pensamientos que no impulsan la consecución de los sueños.

“A través de sencillos baños y con actitud positiva puedes despejar tu presente, conseguir la energía que necesitas, proponerte cambios, atraer el amor y buenas finanzas”, expresó Montoya.

Para comenzar el año lleno de energías, descubre a continuación algunos ritos angelicales que te ayudarán a vivir de otra manera en los próximos días.

Un poco de historia

Las tradiciones para esperar y celebrar el nuevo año se remontan a todas las épocas y culturas. La gente se prepara para comenzar un nuevo ciclo de su vida, una práctica que se espera a las 12:00 de la noche con la costumbre de transformar todo lo malo e iniciar una nueva era. El rito de comer las doce uvas surge a principios del siglo XX y se inició en Europa, específicamente en España.

Limpieza del hogar

Antes de la llegada de año nuevo, es importante hacer una buena limpieza en la casa.

“Empezar con la casa impecable te asegura cambios rotundos, dejando atrás lo malo y resurgiendo lo bueno, elimina todo lo que no usas”, aconseja Montoya.

Baño personal

Para sacar todo aquello que estuvo bloqueado durante el año. Expertos espirituales recomiendan realizar una infusión con 7 rosas blancas, ruda, romero y semillas de comino. Después del baño normal, se aplica la infusión en la bañera y se deja secar en el cuerpo. Consejo: Todos los baños deben hacerse con esencias dulces.

Inunda tu casa con canela

El palito de canela tiene la propiedad de propiciar la tranquilidad espiritual en los hogares, este elemento suaviza los actos de tensión familiar, además de ayudar a resolver la crisis económica.

A tan solo quince minutos para las doce, hierve la canela, ten cuidado de cerrar todas las ventadas de tu casa durante el proceso para que el aroma perdure en el lugar y de esta manera invoca en tus pensamientos paz y tranquilidad durante el próximo año.

Para apartar la mala suerte

Otro ritual que no necesita de mucho más que la voluntad de desprenderse de aquellas situaciones que te ataron al estrés, tristeza y enojo es escribir en un papel las cosas malas que hayas vivido en el año que culmina y luego quemarlas. La idea es quemar todos aquellos pensamientos que no te dejan progresar o que te marcaron negativamente. Para ello será necesario el anotar puntualmente las situaciones que no quieres volver a experimentar. Para darle un toque más personalizado a tu ritual, puedes adquirir velas con alguna forma que tenga un significado especial para ti.

