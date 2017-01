Todos en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? Preguntas fundamentales sobre la propia existencia, el sentido de la vida, la felicidad, la libertad interior y nuestra relación con el mundo exterior

Existen cuatro principios básicos que toda persona debería tratar de seguir: la coherencia como forma de vida; donde se piense, se siente y se actúe en un mismo sentido. La tranquilidad del alma, reflejada en una gran paz interior. La autosuficiencia, que permite vivir en forma independiente y en libertad, y vivir en sintonía con la naturaleza.

Todos en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? Preguntas fundamentales sobre la propia existencia, el sentido de la vida, la felicidad, la libertad interior y nuestra relación con el mundo exterior.

Cada verano que paso en mi pueblo, constituido por agricultores, siempre me llama la atención la mirada de serenidad que reflejan la mayoría de las personas versus esa mirada dura, de inquietud, agresividad, y de soledad que reflejan la mayoría de las personas que viven en grandes ciudades como New York, Londres, Hong Kong, etc.

El verano pasado, como todos las mañanas, escuché a Rodesindo a las 6 a.m., pasando con sus vacas camino de la Veiga para llevarlas a pastar, y siempre pasa silbando, como cantándole a ese nuevo día que está naciendo. Cuando lo oigo, no sé por qué pienso que la gente que silba, es más feliz. Cuando corro por el campo, me paro, y me quedo observándolo; siempre lo veo mirando fijamente al horizonte, sin preocuparse del tiempo, como meditando sin prisa. ¡No está con el celular!; de hecho, nunca lo tuvo, porque dice que no lo necesita.

Una tarde sentados ambos, “tomando un poco de fresco” (así se dice en mi pueblo al hecho de poner unas sillas en la acera y conversar), de repente le pregunté: ¿Rodesindo, te consideras un hombre feliz? “Mira, Carlos, hace muchos años que decidí que haría únicamente lo que quiero hacer. No fue fácil, porque primero tuve que tener claro qué es lo que quería, y después desear solamente eso que quería. Tengo una actitud realista ante la vida, soy dueño de mí mismo, y lo más importante es que soy un hombre libre. Quizás me oculte tras una apariencia intrascendente, de campesino, y lejos del poder, del protagonismo, del prestigio, de la riqueza; pero vivo una vida coherente, practicando lo que predico, con una gran paz interior, y en sintonía con la tierra que me vio nacer y me verá morir. Estoy seguro de que tú tienes más sueños, más poder, más protagonismo; pero la verdadera felicidad está en las cosas que no se pueden comprar y mostrar”.

Se fue, y me quedé pensando en sus palabras, que fueron como una invitación a reflexionar sobre uno mismo, y a elegir conscientemente una opción de vida, que nos aproxime lo más posible a una vida más plena y más feliz.

Carlos Dorado