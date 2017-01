El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para los estados Anzoátegui y Miranda, en compañía del coordinador regional de la estructura, Nelson Moreno y los alcaldes Jonnathan Marín, de Guanta; Guillermo Martínez, de Bolívar, y demás autoridades; llevaron a cabo el Congreso de la Patria, capítulo Anzoátegui, este jueves en el Club Sirio de Puerto La Cruz.

Rodríguez, quien encabezó la actividad, aprovechó la oportunidad para informarle a los asistentes que toda la estructura del partido, en compañía del poder popular y las comunidades, deben prepararse para continuar la lucha en contra de la guerra económica

“Seguiremos resistiendo y batallando ante las arremetidas de la derecha”, refirió.

El vicepresidente del Psuv en el estado estableció cuatro tareas fundamentales a los voceros comunales y movimientos sociales. La primera fue unir al pueblo; en segundo término, “enamorarlo” diariamente, escucharlo y darle respuesta; organizar al pueblo y mantenerse movilizado para alcanzar los objetivos.

“Este año no va a ser fácil, toca combatir y asumir el papel en la historia y nuestra posición de vanguardia”, citó.

Se refirió a la actuación de los diputados opositores a la Asamblea Nacional (AN), sobre la declaración del “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro, el cual catalogó como absurdo e ilegal, ya que dicha asamblea se encuentra en desacato desde hace varios meses.

Manifestó que debido a las peleas internas que mantiene la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fueron incapaces de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La AN no sirvió ni para la oposición porque no cumplieron ninguna de las promesas que hicieron para ganar las elecciones. Primero dijeron que iban a eliminar las colas, depués que iban a sacar al presidente Maduro en seis meses, posteriormente prometieron que iban a activar la Carta Democratica de la Organización de Estados Americanos (OEA) y no lograron ninguno de sus objetivos”.

Agregó que “si no lo hicieron en 2016 que fue el peor año para la revolución, no lo harán ahora que estamos en plena ofensiva revolucionaria”, sentenció.

Rodríguez también felicitó la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y respaldó la decisión del presidente Maduro de presentar su Memoria y Cuenta ante ese organismo.

“El año pasado el Presidente asistió a la AN, a pesar de no compartir los ideales, con la finalidad de trabajar en conjunto para el bienestar del país, pero ellos prefirieron entrar en desacato a la Ley”, dijo.

El gobernador Moreno aprovechó para darle la bienvenida formal a Rodríguez y convocó al pueblo a estar al frente de la ofensiva en este año.

“Este 2017 es para los valientes, que deben defender el legado del comandante Hugo Chávez”, indicó.

Kenlibeth Fernández

