La rivalidad por ganarse un puesto como titular ha sido un reto para el jugador caraqueño

Avanza el Torneo Apertura del fútbol profesional venezolano y con el pasar de las jornadas se van consolidando los jugadores que iniciaron el año vistiendo nuevos colores, tal como lo ha hecho el joven defensor Rubén Ramírez en las filas del Deportivo Anzoátegui.

El caraqueño, que se incorporó al equipo a finales de enero, ha asumido la titularidad como zaguero central en los primeros cuatro compromisos de la temporada. Y aunque las cosas marchan bien en la liga, su mente también alcanza a soñar con estrenarse en la Copa Sudamericana 2017.

Ramírez considera el torneo internacional como “un paso importante” en su carrera, ya que a cinco años de su debut en Primera División no ha podido disputar la copa.

“Uno se siente feliz. Claro que he pensado en eso pero en los equipos que estuve no tuve la oportunidad. Espero ser convocado”, dijo el jugador de 21 años, nacido en Caracas.

Club Atlético Huracán, de Argentina, será el rival de turno en la primera fase de Copa Sudamericana, que inicia el 1º de marzo en Puerto La Cruz.

“Es un rival con un ritmo distinto al de torneo local, es más difícil porque nadie se quiere”, acotó el ex del Deportivo La Guaira y otros tres equipos en Primera.

Competencia

Hasta el momento solo Gilbert Guerra y Renier Rodríguez han acompañado a Rubén Ramírez en la última línea. No obstante, sabe que el entrenador Nicolás Larcamón cuenta con una plantilla en la que también destacan nombres como Leonardo Falcón y Edgar Mendoza, que pueden tomar el testigo en cualquier momento.

“El comienzo no ha sido difícil porque hay una gran rivalidad, pero sana. Hay jugadores muy buenos”, explicó el central. “Yo no me siento más importante, sé que todos pueden hacer el trabajo”, agregó.

De los cuatro partidos que ha afrontado el Deportivo, Ramírez ha visto la portería en cero en tres ocasiones.

“La clave de esto ha sido el trabajo grupal, el esfuerzo de todo el equipo. Hay una gran unión en plantel. Todos nos apoyamos para salir adelante”, explicó Ramírez antes del entrenamiento de ayer para la Jornada 5, ante Aragua FC.

El zaguero indicó que el balance del inicio de temporada es bueno pero que deben enfocarse en lo que falta para salir del bache ofensivo, antes de afrontar tres semanas de partidos cruciales.

Confianza

Rubén Ramírez destacó el apoyo que le han brindado sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico. “Todo es resultado de la confianza que me han dado y el trabajo que estoy haciendo. Debemos enfocarnos en lo que falta para seguir mejorando”, dijo.

Carlos Guipe/ECS

[email protected]