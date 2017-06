Saab condenó el uso de armas de fuego durantes las manifestaciones políticas

El defensor del pueblo, Tarek Willian Saab, aseguró que la activación de la asamblea nacional constituyente (ANC), no afectará la celebración de elecciones regionales pautadas para el próximo 10 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto debido a las constantes denuncias que ha realizado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde aseveran que después de la activación de la ANC, buscarán la manera de suspender estos comicios que debieron celebrarse el año pasado.

“Ya el cronograma electoral se dio a conocer y se va a respetar, por eso saludamos esta iniciativa por parte del Consejo Nacional”, destacó.

Referente a la muerte del joven David Vallenilla de 22 años de edad, ocurrido el pasado jueves en la base aérea de La Carlota en Caracas, donde un funcionario hizo uso indebido de arma de fuego, el representante del Consejo Moral Republicano, destacó que ya el representante de la Defensoría en compañía de otros dos abogados, se sumaron a la investigación para determinar responsabilidades a los implicados.

Condenó de manera categórica el uso de armas de fuego por parte de funcionarios dentro de las manifestaciones, al igual que rechazó que algunos protestantes utilicen armas caseras en contra de los cuerpos de seguridad.

“Nosotros hemos condenado desde siempre el uso de armas de fuego, al igual que rechazamos que se incendien instituciones públicas o los crímenes de odio que se han registrado en el país”, precisó.

Acotó que este era el momento perfecto para restablecer el diálogo entre el gobierno y oposición. “Nosotros estamos dispuestos a servir de mediadores para garantizar la paz en el país”.

Rechazo

Saab ofreció las declaraciones en medio de la celebración de una sesión extraordinaria en repudio a las agresiones que sufrió su casa materna en la ciudad de El Tigre, realizada en el paseo de la Casa Fuerte de Barcelona, donde participaron el candidato a la constituyente por Barcelona, Aristóbulo Istúriz, el dirigente Hermann Escarrá, el gobernador Nelson Moreno, los alcaldes Jhonathan Marín y Guillermo Martínez entre otros.

“Está comprobado por videos, por fotos, incluso por la propia apología, de los autores del lamentable hecho y en ese sentido hemos visto pues la respuesta de solidaridad tanto en El Tigre, como en todo el estado Anzoátegui, y esto reivindica el buen nombre y la decencia de nuestra región”, expresó el defensor.

Mencionó que Anzoátegui es un estado de paz que condena los delitos y crímenes de odio y violencia promovida por factores contrarios al Estado venezolano. Asimismo, rechazó que ante las diferencias políticas existentes en el país, factores extremistas quieran asediar los hogares de funcionarios del Estado.

La máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, aseguró que no se rendirá ante el enemigo histórico que ha tenido el mundo. De igual modo exhortó a sectores fascistas del país que no sigan persiguiendo y amedrentando a su familia y a su persona. “Hagan lo que hagan me mantendré firme, consecuente, soberanamente libre, para defender esta patria”.

Saab juró ante el pueblo anzoatiguense que no se prestará jamás para un golpe institucional y no rendirá su dignidad para quebrar la paz e institucionalidad de la República.

El gobernador del estado, Nelson Moreno, detalló que durante la semana se ha realizado una serie de eventos en el estado en respaldo a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo,

“Las mujeres y jóvenes de Anzoátegui, acudieron a los tribunales donde denunciaron a las personas que intentaron tomar la casa del defensor del pueblo”. Aseveró que los delincuentes del partido Primero Justicia, Tito Mata y Alexander González son impulsados por el alcalde golpista de Urbaneja, Gustavo Marcano, pero ya fueron denunciados “, agregó.

El candidato a la asamblea nacional constituyente, Aristóbulo Istúriz indicó que el calor del pueblo atornilla a los revolucionarios en sus posiciones firmes y valientes “Aquí Tarek tiene el calor de tu pueblo, a la altura de la dignidad de nuestros héroes”.

Foro

En el marco del proceso constituyente el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, acompañó al abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, en su segundo foro constituyente dictado en la entidad a los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Exhorto a los trabajadores petroleros “a desalojar la violencia de las calles de manera pacífica, a través de la asamblea nacional constituyente (ANC), dijo.

Kenlibeth Fernández

[email protected]