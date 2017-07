“He sido sancionado de manera indigna (por Estados Unidos) por ser defensor de los derechos humanos (Ddhh)”, sentenció en entrevista a Últimas Noticias el defensor del Pueblo,Tarek William Saab.

A partir del año 1977 el Defensor del Pueblo se integró al Comité de Defensa de los Derechos Humanos en El Tigre, estado Anzoátegui, cuando al mismo tiempo ingresó al movimiento político de izquierda Ruptura. Eran los tiempos del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), comentó Tarek William Saab.

“Se acostumbraba a tener esa figura (comités de defensa de los Ddhh), porque el movimiento Ruptura era muy perseguido por el Gobierno de turno; entonces, los comités de defensa se convertían en una especie de organismo con muy pocos recursos, con escasas posibilidades de éxito en los casos que uno tramitaba, para denunciar las detenciones ilegales y amenazas de muerte contra los militantes del movimiento de aquel tiempo; así fue como yo empecé a trabajar en derechos humanos”, recordó el Defensor.

Aseguró que siempre las organizaciones de izquierda en Venezuela hacían trabajo de masas; “entonces los comités de defensa de derechos humanos existían como espacios para denunciar el posible exterminio de personas que caían detenidas por la represión en manos de la Disip y el DIM en aquellos tiempos. Yo me sensibilicé con el tema a partir de allí, desde muy adolescente”.

Más adelante, en el año 1985, Tarek William Saab viene a Caracas y comienza a estudiar Derecho, y en el año 1993 asume por primera vez una oficina de Ddhh: la Oficina Metropolitana de Ddhh, adscrita al Concejo Municipal de Caracas.

El Defensor manifestó que se vinculó siempre con la denuncia de torturas dirigidas por cuerpos policiales. Su bandera siempre fue la defensa de los derechos civiles y políticos, dijo.

“Yo me especialicé en la denuncia de lo que pudiera haber sido la actuación en materia de ejecuciones extrajudiciales, torturas, actuaciones ilegales por parte de cuerpos policiales y militares; yo me dediqué a eso de manera exclusiva, a la defensa de los derechos civiles y políticos, más que a los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales”, afirmó el Defensor.

Su lucha, y la lucha de muchos, era muchas veces en solitario, aseguró Tarek William Saab. De hecho, manifestó que la defensa de los derechos humanos era tratada en los medios de comunicación, en los años 80, con un tinte amarillista.

Recordó que también fue defensor de los derechos humanos de los rebeldes del 4 de febrero de 1992.

Dijo que su trabajo siempre estuvo marcado por la valentía, la mística, “y siempre con atención gratuita a las víctimas”.

La represión. El Defensor del Pueblo dijo a Últimas Noticias que él vivió en carne propia la represión y la persecución, además sufrió muchos allanamientos porque justamente defendía a quienes eran víctimas de torturas por parte de cuerpos policiales.

”De cerca yo viví mucho el tema de la represión en los años 70, no solo a nivel de literatura, no solo a nivel de la militancia que tuve en Ruptura, sino me interesaban mucho las secuelas de lo que hizo el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia; incluso las desviaciones que se cometieron en la Unión Soviética, todas esas cosas me interesaban mucho”, recordó.

“Yo creo que en eso fuimos muy coherentes, tuve mucha mística, mucha valentía, y cuando hubo el advenimiento de (Hugo) Chávez al poder, que fue un pico muy importante en materia de derechos humanos, yo presidí la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros creamos el capítulo 3”.

Agregó: “De hecho, la propuesta de crear la Defensoría del Pueblo fue nuestra, yo la propuse”.

Recordó que en un anteproyecto presentado al presidente Hugo Chávez, incluso antes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, ya estaba la propuesta de la Defensoría del Pueblo.

“Muchas de las cosas que se aprobaron en materia de derechos humanos (en la Constituyente) estaban en ese anteproyecto”, ratificó el Defensor a Últimas Noticias.

Sanción indigna. A juicio del defensor Tarek William Saab, el poder financiero, mediático y transnacional, así como el poder imperial de Estados Unidos, son enemigos históricos de los derechos humanos.

El Gobierno de Estados Unidos sancionó recientemente a 13 funcionarios venezolanos, entre ellos a Tarek William Saab, acción que calificó de indigna.

Saab aseguró que con esas medidas sancionatorias, EEUU busca amedrentar a los venezolanos.

“¿Quién es Estados Unidos para sancionar?”, se preguntó el Defensor.

Además, refirió que a él le revocaron la visa en el año 2001, “tengo 16 años que no entro a ese país”.

Dijo que el Gobierno estadounidense usa la bandera de los derechos humanos para atacar pueblos y para desdibujar precisamente los Ddhh.

Labor justa y correcta

El defensor Tarek William Saab asumió la Defensoría del Pueblo en el año 2014 y hasta la fecha, aseguró, ha realizado una labor justa, correcta, de mucha presencia, de alcance jurídico e institucional.

“Hemos buscado el equilibrio institucional”, sentenció el Defensor.

Aseguró que la Defensoría del Pueblo, desde que comenzó la violencia opositora en abril de este año, ha condenado la violencia en todas sus manifestaciones.

“Yo en lo personal creo que he hecho una labor justa, correcta, protagónica; la Defensoría del Pueblo no es ni la sombra de lo que fue en el pasado, ha jugado un papel estelar en la democracia venezolana”, aseveró Tarek William Saab.

Dijo que la Defensoría, en la situación actual del país, ha condenado violaciones de derechos humanos por parte del Estado, pero también la violencia que particulares han cometido para torcer el rumbo de la democracia y el orden constitucional.

Aseveró que también han condenado los crímenes de odio, que ya han dejado a 6 personas fallecidas y a más de 30 personas heridas, aproximadamente.

Por otra parte, sostuvo que aunque en Venezuela hay mucho camino por andar en materia de derechos humanos, existe un Estado que no ha institucionalizado la violación a los Ddhh.

“Venezuela aún tiene deudas en materia de derechos humanos, pero hemos avanzado mucho. En el pasado la tortura estaba institucionalizada en el país”, dijo.

Mencionó que durante los gobiernos anteriores, en el territorio nacional no había derecho a la defensa. Recordó además las masacres de Yumare, de Cantaura, el Caracazo, en los años 80.

“Todavía hay mucho camino por recorrer, pero estamos en una escala superior a raíz de la Constitución de 1999. Ha habido avances importantes”, reiteró.