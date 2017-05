La entrenadora y gurú del fitness Sascha Barboza aprovechó este día de las madres para anunciar que está en la dulce espera de su segundo bebé.

Con una tierna fotografía en su cuenta de Instagram la bella zuliana ya muestra su pequeña pancita en companía de su hija Abril. “Feliz día de las madres! ❤️ hoy recibo este día con mucha ilusión🤰🏼 El mejor regalo, mi hija hermosa y un bebé🌈 en camino para alegrar y completar nuestra familia!!!🤗 no saben cómo me costó guardar este secreto y no compartirlo enseguida con ustedes que tanto cariño y apoyo me brindan” escribió juntoa la publicación.