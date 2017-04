Divulgación de material privado obligó a aplazar su boda hasta nuevo aviso

Érika Schwarzgruber López nació el 15 de febrero de 1986. Es hermana de la también actriz Patricia Schwarzgruber y ha participado en varias telenovelas venezolanas como Sabor a ti (2004), ¿Vieja yo? (2008) y Arroz con leche (2008).

1. Grabación viral

Jamás pensó -o quizá sí- que un video íntimo grabado nueve años atrás dentro de una habitación, junto a dos personas más, se filtraría en internet y la pondría en boca de la farándula de Venezuela y el mundo, después de ostentar el título de actriz, aunque de bajo perfil en los últimos meses.

Con campanas de boda en puertas, la actriz venezolana Érika Schwarzgruber tuvo que cancelar sus nupcias hasta “nuevo aviso” y explicar -vía redes sociales- lo que ocurrió para tratar de limpiar su nombre ante familiares, amigos y fanáticos que la siguen por sus trabajos frente a las cámaras.

Los otros involucrados dentro de la escena sexual -la también actriz Yorgelys Delgado y el cantante y exnovio de Schwarzgruber, Kent James- también han expuesto su versión; sin embargo, tal parece que a Érika la situación la “abofeteó” más fuerte.

“He vivido 48 horas infernales”, pronunciaba a través de la red social Instagram el pasado 29 de marzo, mientras agradecía a las personas que la habían ayudado.

2. Familia de artistas

Érika Schwarzgruber López nació el 15 de febrero de 1986.

Es hermana de la también actriz Patricia Schwarzgruber. Desde muy temprana edad Érika estuvo inmersa en el mundo de las cámaras y el espectáculo criollo.

Entre las participaciones que ha tenido en la pantalla chica, ha estado en las telenovelas Sabor a ti (2004), ¿Vieja yo? (2008) y Arroz con leche (2008).

Actualmente, está inmersa en el mundo empresarial con una línea de accesorios.

En semanas anteriores, se corrió el rumor de que Schwarzgruber estaba en la espera de un bebé; sin embargo, la actriz negó la noticia y aprovechó la ocasión para confirmar una nueva noticia junto a su pareja Abraham. Se casarían en mayo próximo.

Pero días después, su nombre sería tendencia tras filtrarse un video sexual donde aparecía haciendo un trío junto a quien fuera su pareja por siete años consecutivos, Kent James y la también actriz, Yorgelys Delgado.

“No es una situación fácil ni nada cómoda. (…) Quise hacer este derecho a réplica por mí misma y no por demostrarle algo a nadie, sino porque necesito expresarme”, fueron las palabras con que la artista abrió su publicación para exponer su punto con respecto a la incidencia.

Afirmó el rumor que comenzaba a rondar: boda suspendida.

Mediante un video en vivo a través de su nueva cuenta en Instagram (erikaschwarzgruberoficial), confirmó que sí se casará, pero no en la fecha anunciada.

“Evidentemente habrá boda porque hay amor. (…) No sé si es la fecha que teníamos, lo más seguro que no, porque no tengo cabeza centrada en eso. Pero sabemos lo que queremos y a dónde vamos”, aseveró.

3. ¿Extorsión?

En varias publicaciones, Schwarzgruber apuntó que había sido víctima de una extorsión y sostuvo que “fue mi culpa por no haber borrado el video”.

“Hubo un momento chimbo incluso hasta de recibir extorsiones, si no me das esto se publica”, sentenció.

La actriz y partícipe del trío, Yorgelys Delgado, también se pronunció al respecto y, a través de Instagram, publicó dos fotografías con mensajes para quienes la han apoyado y para los que se han burlado de la situación.

“No tengo palabras para agradecer por tanto apoyo, los quiero enorme. Y a la gente morbosa y mala onda qué les puedo decir… Mucha luz y que Dios los bendiga”, se leía en una de sus imágenes.

El cantante y figura masculina en el video, Kent Berry James Ramírez, mejor conocido como “kent”, también expresó su opinión acerca de lo acontecido hace siete años.

Así mismo, se solidarizó con las actrices y condenó el hecho asegurando que la filtración de la grabación se trató “de una violación a nuestra privacidad”.

“Condeno categóricamente el malicioso hecho de difundir por redes sociales imágenes de nuestra vida privada. (…) Mi respaldo absoluto en este difícil momento que pretende destruir parte de la imagen de ambas”, manifestó.

4. Apoyo y propuestas

Pronunciamientos a favor y en contra de los involucrados, se han observado en las distintas redes sociales desde la publicación del video por internet.

Daniela Alvarado, Sonia Villamizar y María Antonieta Duque; fueron algunas de las celebridades que mostraron su rechazo a la filtración del video íntimo de los artistas.

“Ayer sentí vergüenza del ser humano, asco de ver tantos comentarios de burla por la desgracia ajena… Llámenme ingenua si quieren, pero ver como alguien disfruta y se alegra del mal momento de otra persona aún me asombra”, publicó Alvarado en Instagram.

Duque calificó el hecho de perverso y aseguró que fue divulgado con el interés de perjudicar a las personas involucradas.

La actriz y animadora Viviana Gibelli, también mostró su solidaridad para con los perjudicados.

“Quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. (…) En estos momentos donde gente sin oficio lo que hace es criticar expreso mi apoyo incondicional para ustedes”.

Mientras que la vedette y cantante, Diosa Canales, se dirigió explícitamente a Yorgelys Delgado y le aconsejó no guardarse “ante una sociedad tan doble moral”.

Sin embargo, no todo son calamidades. la revista para adultos Playboy Venezuela, le ofreció a Delgado ser la imagen de su portada.

Pero, hasta el cierre de la edición, la actriz no ha aceptado la propuesta de la revista del conejito.

Mientras eso sucede, Schwarzgruber continúa lamentando lo ocurrido.

“A veces me pregunto por qué no hicieron viral el estreno de una película que estrenaré dentro de dos meses. Por qué no hacer virales las cosas bonitas que pasan en nuestro país y el mundo”, afirmó.

Patricia Aponte

[email protected]