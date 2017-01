El dominicano Ángel Ventura sustituirá a Jhoulys Chacín, quien no obtuvo el permiso de Padres de San Diego para continuar la postemproada

Clasificados a semifinales con victorias en juegos consecutivos, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia abrirán las semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional esta noche (7:00) en Puerto La Cruz, exhibiendo contundentes numeritos ofensivos.

Los rapaces ostentan el mejor promedio de bateo (.309), dos puntos por encima de los indígenas (.307), pero llegan con cinco días sin ver acción, ya que barrieron a Tigres en su primera serie.

La Tribu, que protagonizó tres colosales palizas y evitó el séptimo juego contra Tiburones luego de caer en los dos primeros, supera a Águilas en los departamentos de jonrones (12-2), remolcadas (60-23), dobles (17-10) y anotadas (61-26). Además registra .981 de OPS (porcentaje de bases alcanzadas más slugging), por .819 de los alados.

La novena oriental no contará con el utility Alexi Amarista, ni con Jhoulys Chacín, quien no consiguió una extensión del permiso de Padres de San Diego para seguir lanzando. Su lugar en el roster lo ocupará el dominicano Ángel Ventura, con solo una presentación de 4.0 esta campaña con el Caracas, en la que permitió un sencillo y no le anotaron.

“Tenía la ilusión de lanzar, al menos, un juego más, debido a que me hubiese tocado abrir en Maracaibo, frente a mi familia, en el tercer juego de la semifinal, pero entiendo la posición de los Padres, que esperan tenerme descansado porque debo incorporarme al Spring Training el 15 de febrero”, explicó Chacín a Cárdenas Sports Media.

“Planeo ausentarme (de los entrenamientos primaverales) más adelante, si finalmente soy seleccionado para el Clásico Mundial. Tomando en cuenta todo eso, creo que lo mejor es seguir las instrucciones y solo me queda agradecer a la gente de Caribes por escogerme para los playoff. Fue un honor ser su primera selección, lanzar frente a su fanaticada y les deseo la mejor de las suertes para que pasen a la final”, dijo el derecho.

Otra baja, al menos por los juegos 4 y 5, sería el manager Omar López, por compromisos con su organización en Estados Unidos. No obstante, el estratega aclaró que la intención en el proceso de sustituciones es reforzar el bullpen.

“Nosotros iremos por pitcheo. Nos gustaría Omar Bencomo Jr. o Randy Boone, pero si Tigres queda eliminados iríamos por Yohan Pino”, había reveladoLópez al portal web Liderendeportes, pero Cardenales de Lara se adelantó acordando ayer con Bencomo.

Por otra parte, el receptor rapaz Jesús Flores, ex de Caribes, fue elegido como Regreso del Año.

Carlos Guipe/ECS

[email protected]