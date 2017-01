Al menos dos cables de alta tensión explotaron y dejaron sin luz a todo el municipio Píritu y Peñalver

La explosión de dos cables de alta tensión dejó varios sectores del municipio Peñalver sin servicio eléctrico desde el pasado sábado a las 8:00 de la noche hasta pasadas las 5:00 de la mañana de ayer.

Fuentes extraoficiales de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) revelaron que el primer estallido cortó la electricidad desde la subestación Barbacoa hasta Boca de Uchire.

Varias líneas se dispararon y los municipios Peñalver y Píritu quedaron totalmente a oscuras.

Durante toda la noche de ese sábado trabajaron para reestablecer el servicio a la mayor parte de ambos municipios vecinos. Pero mientras los operadores hacían las maniobras, otro cable de potencia explotó.

Esta vez fue un conductor subterráneo, que por su difícil ubicación tardaron en localizar. Aún el domingo por la mañana, los técnicos no habían encontrado la falla. Zonas como El Parcelamiento, Santa Rosa y el bulevar de Puerto Píritu seguían sin luz hasta el domingo por la tarde.

“Mientras resolvíamos la falla, tuvimos que racionar la electricidad a todos los sectores. Les cortamos la luz a algunos que ya tenían y se la poníamos durante un rato a otros que acumulaban más tiempo sin el servicio. Por eso hubo tantos apagones continuos”, contó el trabajador que no quiso identificarse.

Usuarios contaron que debieron mantener desenchufados los equipos eléctricos porque la tensión eléctrica llegaba muy baja y con espasmos. Finalmente, relataron que pasadas las 5:00 de la madrugada de ayer el servicio se repuso.

Uno de los habitantes de El Parcelamiento, Jesús Hernández, se quejó de que los apagones en la zona son continuos. Relató que el sector es uno de los que más presenta falla en el tendido eléctrico que periódicamente se explota.

“Cuando no es una cosa es otra. Aquí siempre se va la luz. Llamas a Corpoelec y nadie viene. No es la primera vez que pasamos 30 horas sin electricidad. A mí ya se me han quemado tres aparatos eléctricos por los apagones”, rechazó Hernández.

Según el hombre, todos los transformadores de la localidad tienen sobrecarga por la cantidad de tomas ilegales que tienen las líneas aéreas.

Falta de mantenimiento

Trabajadores de Corpoelec revelaron que ambas fallas fueron causadas por el poco mantenimiento que la compañía hace a sus tendidos y las estaciones de servicio. Aseguraron que durante todo 2016, el sector estuvo totalmente desatendido. Aún para 2017 no está planificada la primera jornada de inspección a los equipos y redes.

Katherine Carrizales

katherine .[email protected]