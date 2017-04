1. Spam.

Compartir contenido de terceros de manera constante y repetitiva es considerado Spam, razón suficiente para que WhatsApp diga bye bye a tu cuenta.

2. Contenido ilegal.

El envío de imágenes, videos o mensajes ilegales, homófobos, xenófobos, racistas e ilegales, así como documentos o archivos que contengan virus es motivo de cancelación inmediata de cuenta.

3. Ser bloqueado por muchos usuarios o enviar mensajes a números que no te tienen en sus listas de contacto.

Si en un corto lapso eres bloqueado por una cantidad determinada de usuarios y/o si envías mensajes a números que no te tienen agregado, WhatsApp estará habilitado para negarte el servicio.

4. Suplantación de identidad.

Si eres sorprendido utilizando la identidad de otro usuario mediante la aplicación, tu cuenta será cancelada.

5. Usar aplicaciones de terceros.

WhatsApp tiene una lista de aplicaciones penalizadas cuyo uso ocasionará que la cuenta de quien se trate sea eliminada.

6. Crear grupos con usuarios desconocidos.

La aplicación de mensajería está enfocada a fortalecer el contacto entre personas que se conocen. Por lo tanto, si se detecta que has te has hecho muchos grupos con números que no te han añadido tu cuenta será bloqueada.