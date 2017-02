La semana pasada Selena Gomez y Kygo estrenaron su pegajosa colaboración titulada It Ain’t Me, un tema que según muchos es una clara referencia al final de la relación que la ex estrella Disney mantuvo por algunos años con Justin Bieber.

La canción original es genial y sus ritmos son contagiosos, sin embargo, el DJ noruego a cargo quiso ir un poco más allá y lanzar otra versión un poco más lenta y que además contara con una inesperada voz junto a la de Gomez, ¡la de Vin Diesel!

“No sé cómo lo hiciste @kygomusic”, escribió el actor el pasado viernes junto a un clip con imágenes de él en el estudio. “Quién hubiera creído que mezclar mi voz con @SelenaGomez sería tan poderoso. No puedo esperar a que el mundo lo escuche”.

La estrella de 49 años de la franquicia de Rápido y Furioso se mostró gratamente complacida con los resultados y aseguró, “Literalmente no puedo parar de escucharla. Sin palabras… un sueño hecho realidad”.

Sabemos lo que están pensando: ¿Cómo pudo la voz gruesa y tosca de Vin quedar bien con la delicada voz de Selena?

Y nosotros solo les diremos que la escuchen a continuación para que se sorprendan tanto como nosotros, porque el producto final es increíble, e incluso un poco conmovedor.

Redacción