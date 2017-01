Un par de semanas después de revelarse la cita romántica que los jóvenes artistas Selena Gómez y the Weeknd protagonizaron en Los Ángeles (California, Estados Unidos), la pareja tuvo otra salida, esta vez junto a un grupo de amigos igual de famosos.

Como reporta la web E! News, Selena Gómez y The Weeknd se dejaron ver la noche del miércoles junto a French Montana y Jaden Smith en el salón de juegos de mesa/ restaurante Dave and Buster. “Selena se veía tan feliz y Abel (Tesfaye, The Weeknd) estaba tranquilo, muy relajado. Ellos iban juntos de las manos cuando se fueron, con mucho afecto, podría decirse que de verdad disfrutan de la compañía del otro”, indicó una testigo a E! News.

En la foto divulgada por el medio de prensa, Selena Gómez aparece vistiendo un abrigo y pantalones jeans y un top corto negro, así como el cabello recogido. The Weeknd, en cambio, vistió completamente de negro.

A mediados de enero, la intérprete de “The Heart Wants What it Wants” y el ganador del Grammy llegaron al restaurante Giorgio Baldi para compartir y se besaron.

