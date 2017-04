A simple vista, un selfie publicado el pasado miércoles en Twitter puede parecer una más de los millones de fotografías con las que las parejas de enamorados gustan de inundar las redes sociales.

Sin embargo, el reflejo de los dos tortolitos en el espejo que tienen detrás convierte una foto que debería ser romántica en una escena fantasmagórica. Y es que en el se ve a la chica de cara en lugar de estar de espaldas. ¿Cómo es posible? ¡Debe de ser cosa del diablo! ¡’Vade retro’, satanás!

“Amo a mi novia, aunque sea géminis”, escribió el autor del selfi, bromeando sobre el estereotipo según el cual las personas de ese signo del zodíaco tienen dos personalidades (cada una, parece ser, con su propio peinado ligeramente distinto al de la otra, en el caso concreto de la foto que nos ocupa. Sí, sí, fíjense…).

La Red pronto reaccionó a la imagen sobre su supuesto carácter diabólico. La tuitera Beatriz Valenzuela confesó que para ella la foto “es de verdad espeluznante” y publicó un gif con el texto .”Hoy no, Satán”. Otros usuarios han respondido con gif y memes de gente asustada y curas sosteniendo cruces para ahuyentar al demonio, reseñó RT.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8

— andy (@extracis) 26 de abril de 2017