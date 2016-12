La tenista estadounidense Serena Williams anunció este jueves su compromiso con Alexis Ohanian, confundador de la red social Reddit, reseñó La Nación.

Serena, ex número 1 del mundo del circuito femenino , publicó un post en Reddit señalando que aceptaba la propuesta de matrimonio del cofundador de esa red social. “Dije que sí”, con una imagen en la aparece Snoo, la mascota de ese sitio web, vestido como Ohanian, arrodillado y con un diamante que ofrece a una señora Snoo, vestida de manera muy similar a Serena. “Futura señora Kn0thing”, se titula el post, en una referencia directa a Ohanian, que solía utilizar en Twitter el usuario @Kn0thing

La agente de Williams, Jill Smoller, confirmó además el compromiso en un correo electrónico a The Associated Press, pero no se estableció aún la fecha del matrimonio. Williams, de 35 años, sale con Ohanian, de 33, desde hace más de un año.

Con 22 títulos de Grand Slam y más de 300 semanas como número 1 del mundo, Serena Williams (hoy N°2 del mundo, desplazada por Angelique Kerber) marcó a fuego el circuito femenino en los últimos quince años. Si bien no juega desde que perdió la semifinal del US Open en septiembre pasado, tiene previsto comenzar la gira 2017 en los próximos días, en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda.

Ohanian, en tanto, no tiene la misma popularidad que Serena, aunque sí ha conseguido destacarse en su campo desde que fundó el sitio que se convertiría en Reddit junto con su colega Steve Huffman, hace 11 años.

Redacción web