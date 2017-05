Si es opositor u oficialista no lo sabemos, lo que sí está claro es que el cantante y compositor venezolano, Servando Primera está reflexionando sobre la situación que se vive en Venezuela.

Esto quedó claro tras el mensaje que le envió este jueves al presidente Nicolás Maduro a quien le expresa la necesidad de llamar a la paz.

“Presidente Nicolás Maduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra“, señaló en su cuenta de Twitter.

Presidente @NicolasMaduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra — Servando Primera (@servando) 4 de mayo de 2017

Utópico quizás, mi lado siempre ha sido y es de la unión, nuestras palabras son nuestro reflejo, no te conozco, pero con esto te describes. https://t.co/kPtDhD6JYr — Servando Primera (@servando) 5 de mayo de 2017

Nada de lo que escribo es para buscar aplausos o piedras, prefiero el repúdio de algunos por expresarme al halágo por callarme. — Servando Primera (@servando) 5 de mayo de 2017

Háblo de la unión del pueblo, no de líderes, a ellos les conviene la división, ofendiéndose entre sí, y los extremistas como tú imitándolos. https://t.co/kXgbqwsW30 — Servando Primera (@servando) 5 de mayo de 2017

Palabra clave "equilibrio" no dejar que el lado mas pesado se incline hacia la oscuridad, abrazo @DarliFruggiero https://t.co/1Ka1KuRLjY — Servando Primera (@servando) 5 de mayo de 2017