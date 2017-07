La modelo venezolana, Shannon de Lima, obvió el tema de su posible separación del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, esta semana durante varias entrevistas a los medios de comunicación presentes en el evento Colombiamoda 2017.

La criolla indicó que “por ahora todo se encontraba bien, que estaba disfrutando de todos estos eventos en los cuales está participando y que prefería enfocarse en todas las cosas buenas que le están pasando y en su familia”, esto en respuesta al repentino silencio que se había visto en las redes sociales, donde ambos derrochaban su amor.

La modelo indicó que las personas se tomaban como suyas las vivencias de sus artistas favoritos.

“Si he tenido parejas muy famosas y sólo es eso, a veces las personas creen que debes hacer público todo lo que haces, simplemente por estar relacionados a personas del espectáculo, me critican en ocasiones me tildan de mala madre porque creen que porque no publico fotos con mi hijo no estoy pendiente de él”, expresó la protagonista del desfile de la marca de traje de baños Agua Bendita.

Algunos medios rumoraron que la relación entre la venezolana y el púgil mexicano solo se dio como parte de una estrategia publicitaria para su próxima pelea, no obstante, Álvarez publicó en medio del silencio un mensaje en Instagran donde decía: “Nunca quise ser todo en tu vida, solo tu parte favorita”.