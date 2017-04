Sin malos, ni buenos por Carlos Fraga

En una oportunidad, un vendedor de una cadena de tiendas que me tocó entrenar, se levantó y me preguntó preocupado, a propósito de mi afirmación de que: el cliente siempre tiene la razón, –“Y qué hace uno cuando llegan estos clientes insufribles, que te hacen sentir que tú eres un sirviente, y que el solo tono de su voz te humilla?”

Esta pregunta me llevó a una anécdota de Ghandi cuando estudiaba leyes en Londres. Llovía a cantaros, y Ghandi se protegió de la lluvia debajo del techo de la entrada de un lujoso hotel, de pronto, llegó una inmensa limusina, el chofer bajó dos pesadísimas maletas, y llamó al hindú para que las llevara dentro, este se acercó, y tomó las dos maletas en medio del aguacero, las condujo a la recepción y cuando se iba a montar en el ascensor, el operador le recordó que los hindúes no podían compartir los mismos espacios públicos que los blancos (era la discriminación de la época), lo que lo condujo a las escaleras, nueve pisos arriba. Cuando llegó a la habitación, realmente exhausto, el propietario del pesado equipaje fue a darle una propina, y el hindú la rechazó de manera muy clara; esto extrañó al huésped quien le preguntó: -“y tú, cómo vienes hasta aquí con ese peso y rechazas tu merecida propina?”, a lo que Ghandi con su humildad característica, le respondió: -“lo que sucede es que yo no soy botones de este ni de ni de ningún hotel, soy un ser humano que encuentra en el servir, una forma de realizarme”.

Sin duda, no es fácil imitar a Ghandi en una cultura de ganadores y perdedores, pero sí es importante rescatar algunas ideas que nos arroja esta anécdota. Todo ser humano, sale a la vida con una actitud, y cuando digo a la vida, me refiero al día a día, a cada vez que nos despertamos, cuando cruzamos la mirada con alguien. Hache, tomamos una decisión, consciente o inconscientemente, y ella, nos hará libres o nos condenará a la insatisfacción permanente.

Cuando le respondí al vendedor, anteriormente señalado, le dije que había seres que andaban en la vida desde el “¿qué doy?” y otros andan desde el “¿qué me llevo?”, y esto, tenerlo claro en nuestro ser, es la clave; porque es aplicable a las relaciones de todo tipo, al aprendizaje, la gerencia, el servicio, y es una manera con la que nos permitimos sentir y leer la vida.

Un ser que esté en: “¿qué me llevo?”, no distinguirá qué dicen los ojos de otro, qué hay detrás del discurso cotidiano, de quien, supuestamente, se las sabe todas. Tampoco hallará respuestas a sus principales preguntas, y tendrá que defenderse siempre, de quien supuestamente anda en la misma que él. Es este, el que ve en el servicio y la atención una forma de autocompadecerse, y de buscar estar por sobre los otros. Esta condición, no tiene rango social, ni profesional, es un estado del alma. Lo contrario, pasa con aquel, que entiende que la vida tiene mucho que darle siempre, que es un cántaro, no cuantificable, de ganancias permanentes; en un cielo azul, en la sonrisa de alguien, en el ritmo de mi respiración, en poder mirar más que ver y escuchar más que oír.

Le terminaba diciendo al joven que mantener el corazón abierto, y distinguir esto, le enseñará a ver quién está pidiendo amor a gritos y quién viene a darlo, simplemente porque siente que lo tiene a mares. Y poder leer esto, le acercará siempre a lo bueno que todos tenemos, y le recordará que hoy, también es bueno estar dispuesto a dar.

Sin malos, ni buenos por Carlos Fraga