Los comités técnicos de Atención al Cliente y Tecnología de la Asociación Bancaria de Venezuela extreman esfuerzos para agilizar la operatividad de los cajeros automáticos con los billetes del nuevo cono monetario, proceso en el cual se trabaja desde que en diciembre de 2016 se anunció su entrada en vigencia.

De acuerdo a fuentes vinculadas con la Asociación, el trabajo se ha desarrollado ininterrumpidamente a fin de acoplar el sistema a los requerimientos de los nuevos billetes.

A este respecto el analista financiero y presidente de ICG Consultores, José Grasso Vecchio considera que éste es un proceso que debe ser abordado con calma, por cuanto estima que están dadas todas las condiciones para que la puesta en marcha de equipos adecuados a las nuevas denominaciones entren en funcionamiento en poco tiempo.

“Aunque no puedo precisar fechas porque no me corresponde, considero que éste es un proceso sencillo en el que ya tenemos experiencia. Recordemos el proceso de reconversión cambiaria(2008), éste es similar”, observó. “En bolívares hay ya en el país billetes del nuevo cono monetario que exceden en más de 150% los que había de 100 de la anterior denominación”, señaló.

A su juicio, es conveniente que el venezolano de a pie, y todos los actores económicos, se acoplen a la utilización de los mecanismos electrónicos, que son más seguros.

“En menos de dos meses vamos a ver ampliado el uso de telefonía en la banca móvil. La tendencia mundial es reducir el uso del efectivo y el cheque, como mecanismos para agilizar las transacciones económicas y preservar la seguridad de quienes participan en ellas”

Considera que el uso de estos mecanismos mejorarán la actividad económica.

“Hay en el país 350.000 puntos de venta, y hay que seguir trabajando, por ello , en el fortalecimiento de la plataforma tecnológica. Adelantar un proceso de modernización en este sentido”, recomendó.

Aseguró que el proceso de distribución de nuevos billetes en el sistema, se encuentra ya en su segunda fase, y hay que esperar que ésta se complete.

El economista Leonardo Buniak, por su parte, no fue tan optimista respecto a este tema. Considera que la ampliación de lapsos en la operatividad para el uso del nuevo cono monetario en cajeros obedece a que aún las entidades bancarias no cuentan con el número necesario como para cumplir efectivamente con las transacciones diarias, sostuvo

“Cuando vemos que en los bancos no dispensan billetes que no sean de 100 o 50, o que restringen la entrega de efectivo a Bs 20.000 en las entidades grandes y 10.000 en los que no lo son, observamos menor velocidad de circulación del dinero y ello redunda en una reducción de la actividad económica”, enfatizó Buniak.

En torno a esto, Grasso planteó que en otros países existen también restricciones al uso abierto de cualquier cantidad de efectivo. Explica que en este tipo de decisiones se involucran las disposiciones aprobadas para enfrentar la legitimación de capitales entre otros delitos igualmente importantes.

