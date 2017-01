Para Sixto Rein el 2016 estuvo repleto de éxitos y grandes proyectos, por lo que no se quedó atrás para continuar pidiendo no solo deseos al Niño Jesús, sino también a éste 2017, donde espera seguir triunfando y haciendo sus sueños realidad a través de la música.

A días de la llegada de la Navidad y el nuevo año, el cantante venezolano confesó a Notitarde haberle pedido al Niño Jesús un hermanito para su primogénita, Selene, “Ojala Dios me dé la oportunidad de darle un hermanito a la niña, ya tiene dos años y lo necesita (risas)”.

Asegura estar agradecido con el 2016 por todo lo que pasó. “Fue muy bonito, estuvo lleno de muchos aprendizajes, momentos incómodos de lo que hoy me río, porque como sea no puedo ser malagradecido. No puedo decir que ha sido bonito, pero hay esfuerzo, por lo que no permitiré que se derrumben los sueños. Es momento de evolucionar como venezolano y ser humano, viendo los problemas del mundo que ellos y superarlos, dando el ejemplo de superación”.

Asimismo dijo “para este 2017, quiero más velocidad en la fluidez de canciones, quiero dar el ejemplo a mi colegas de grabar con puros venezolanos, me gustaría independización en la música urbana para dar ejemplo de eso a todo el país, no solo en la música, sino como ser humanos”.

NotiTarde/ Redacción web