La esposa del criollo falleció el septiembre a causa del cáncer, lo que obligó a Solarte a ausentarse del equipo en dos ocasiones

El tercera base de Padres de San Diego, el venezolano Yangervis Solarte, fue reconocido por su perseverancia el jueves en Boston, donde recibió el premio Tony Conigliaro durante la cena anual organizada por los miembros de la Asociación de Cronistas del Béisbol de Norteamérica (Bbwaa), por sus siglas en inglés) de dicha ciudad .

Solarte es el 18vo ganador del galardón, que se entrega cada año a un “grandeliga que ha superado la adversidad gracias a cualidades como el temple, determinación y coraje”.

La esposa de Solarte, Yuliett Pimentel de Solarte, perdió su batalla contra el cáncer el pasado 17 de septiembre. En dos ocasiones durante la temporada, Solarte dejó al equipo para estar a su lado.

Un grupo de periodistas, empleados y directivos de Medias Rojas, junto con miembros de la familia Conigliaro, votaron para el premio después que los Padres nominaran a Solarte.

Conigliaro, un ex jardinero de los Medias Rojas, fue golpeado en la cabeza por un lanzamiento en 1967, lo que abrevió su carrera. Murió en 1990 a los 45 años de edad.

“Para ser honesto, cuando lo gané no tenía muy claro de dónde venía”, dijo Solarte acerca de premio. “Una vez que supe más, realmente me identifiqué. Tratándose de un momento tan difícil, me ayudó obtener ese reconocimiento”.

Ha sido una semana ocupada para Solarte, quien recibió una extensión de dos años de los Padres con un par de opciones del club. El contrato podría mantenerle en San Diego hasta terminar la temporada 2020. Solarte bateó .283 con promedio de embasarse de .341 y slugging de .467 más 15 jonrones en 109 juegos la temporada pasada.

Salud de Cervelli

La interrogante que enfrenta Piratas en la receptoría no es quién estará a cargo de esa posición, sino por cuánto tiempo contarán con el venezolano Francisco Cervelli y Chris Stewart en salud. Por tercera temporada consecutiva, Pittsburgh dependerá de una combinación Cervelli y Stewart detrás del plato. Ambos receptores dieron pasos hacia atrás el año pasado luego de disfrutar de temporadas sólidas en el 2015, pero más preocupante que el desempeño fueron las lesiones. Cervelli disputó apenas 94 juegos como receptor titular en el 2016 y Stewart 26.

