¡Se lanza al agua! 👰🏻🤵🏻❤️ La ex Miss Universo, Stefanía Fernández se casa hoy sábado 6 de mayo en Cartagena de Indias, Colombia. El anuncio lo dio a través de su cuenta de Instagram en donde publicó una foto junto a su pareja, el empresario Bernardo Asuaje. "Nuestro día. Te amo", escribió la modelo, acompañando la publicación con la etiqueta #bodauniversal. En la red social también ha publicado varios detalles de su boda, como las invitaciones, libros del minuto a minuto para la ceremonia eclesiástica y los accesorios que usará: todo de diseño venezolano. . Krupji llevará un vestido también de diseño nacional, pues @douglastapia es el encargado de vestirla para el "gran día". . #Venezuela #StefaniaFernandez #BodaUniversal #SF #DouglasTapia

