En los supermercados, bodegones y comercios asiáticos de la zona sur del estado Anzoátegui hay gran cantidad de azúcar, mantequilla, arroz, aceite, harina de trigo, pasta y otros productos básicos, sin embargo las colas en las cajas son cortas ya que muchos se acercan, miran los precios y se van con las manos vacías, ante una cifra que no pueden cancelar.

El kilo de azúcar tiene un precio de cuatro mil bolívares por kilo, mientras que la pasta de 500 gramos de origen brasilero se expende en tres mil 500 bolívares y la de origen italiano sobre los Bs. 6 mil.

El arroz blanco marca cuatro mil 400 bolívares el kilo, la harina de trigo leudante se expende entre 4 mil y Bs. 4.400, mientras que el aceite está entre los seis mil 600 bolívares y los 11 mil bolívares por litro.

La lista de precios continúa: la mantequilla importada de Brasil, marca Soya abunda ya que su precio llega a los tres mil 960 bolívares, mientras que la Mavesa, de producción nacional, reapareció en los anaqueles con un valor de Bs. 3.685.

Indignados

Entre impresionados e indignados, los consumidores miran los productos y sacan cuenta de cuánto pueden comprar con un salario mínimo.

“Mi esposa me pidió un kilo de arroz, una pasta y un aceite. Ahí nada más son 14 mil 500 bolívares. Me llevo un azúcar y gasté siete mil en medio kilo de café. Ya me gasté el sueldo”, dijo un hombre en la cola del supermercado que prefirió omitir su nombre.

En cinco productos de la cesta básica se gastan 25 mil 500 bolívares, solo mil 592 bolívares menos del salario mínimo, establecido desde el pasado mes de noviembre en 27 mil 092 bolívares.

Lucha contra la guerra

Durante el anuncio del cuarto aumento al sueldo mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro durante el año 2016, el mandatario descartó que este aumento influyera negativamente sobre los índices inflacionarios, a la vez que afirmó que llevaría el sueldo “a donde hay que llevarlo si la burguesía mantiene su guerra”.

Alexis Rodríguez Padrón, especialista en materia económica, explicó que ante la crisis existente en el país, “el aumento en el sueldo mínimo más bien disminuye el poder adquisitivo de los venezolanos, porque los precios están dolarizados y los sueldos en bolívares devaluados”.

Suma

Mary Ann Brito

