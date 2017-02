El presidente del comité de directivo de Súmate, Roberto Abdul sostuvo que para la tercera semana del mes de diciembre de año 2016 se debieron haber realizado las elecciones de gobernadores al igual que los integrantes de los consejos legislativos del Estado.

“Si bien no se ha llamado a un proceso formal para la inscripción de la nómina de los partidos (registro de militantes) 62 de 67 partidos en la práctica podrían estas inhabilitados para actuar ante el CNE”, informó.

Abdul indicó que luego que transcurriera todo un mes del año 2017 aún no se ha anunciado al país la convocatoria de dichos comicios, “la situación es tan compleja, tanto para el gobierno como para los integrantes del CNE que hasta la fecha que no han anunciado el cronograma electoral, no tiene excusas para justificar esta situación”.

“Esta situación tiene en ‘stand by’ la convocatoria a las elecciones de gobernadores y alcaldes y las mismas deben realizarse antes de diciembre, hay que continuar pronunciándose ante la comunidad nacional e internacional sobre el atropello de la Constitución y a los derechos”.

El presidente del comité de directivo de Súmate indicó que existe un silencio por parte de funcionarios de los poderes del Estado, “acudimos al TSJ para solicitar las elecciones regionales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.

Con información de Unión Radio