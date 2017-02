Presunto criminal ultimado había baleado a una persona cristiana hace 15 días

15 días después de presuntamente balear a un hombre cristiano, Eduardo José Tamiche Narváez, alias “el sindy” de 27 años, pagó con su propia vida el crimen que cometió.

Luego de enfrentarse contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), el sujeto murió desangrado con tres disparos que dieron en su pecho mientras estaba dentro de su vivienda en el sector San Miguel Arcángel de El Rincón, zona rural del municipio Sotillo.

Versiones extraoficiales refieren que, alrededor de las 6:00 de la mañana del viernes, el hombre estaba en compañía de otras tres personas que fueron avistados por la comisión del cuerpo científico, cuando deambulaban por el lugar.

Todos, a excepción de Tamiche, lograron escapar a través de la maleza. Pero “el sindy” supuestamente entró a una casa para repeler a los funcionarios a fuerza de disparos. Sin embargo, el Cicpc acabó con su vida minutos después.

Supuestamente, en el lugar colectaron un revólver calibre 38 sin registro policial. Además, trascendió que el grupo de cuatro sujetos conforman una banda delictiva que se dedica al robo.

Sobre el veinteañero ultimado, se conoció que estaba solicitado por el juzgado segundo de Anzoátegui por homicidio. También asentaba registro por lesiones, robo y droga.

Pero su historial parece más largo. Otra fuente extraoficial señaló a Tamiche como el responsable del asesinato de uno de sus compinches por una escopeta.

Posteriormente, baleó al hermano del hombre al que mató en la misma zona donde residía hasta hace 15 días, la calle dos de Tronconal. Se presume que este desencuentro criminal fue la causa de su mudanza hasta la zona alta de Sotillo. Aunque su madre admite que estuvo preso cinco años en el internado judicial de Puente Ayala por señalársele el delito de robo, desestima que su hijo haya estado involucrado en homicidios.

“Mi hijo salió hace dos años de la cárcel y nunca más se metió en problemas. Allí no hubo enfrentamiento. 20 funcionarios entraron a la fuerza y lo asesinaron. No era un santo pero por qué lo vas a matar mientras dormía”, recriminó la mujer que prefirió no identificarse.

Por último, señaló como falso que su familiar estuviera armado.

“Todo eso es sembrado”

Según la madre de Tamiche, la versión oficial y las evidencias recolectadas son sembradas.

La mujer aseguró que al veinteañero lo mataron frente a su hija de cuatro años y su esposa.

Además, relató que dejó huérfanos a otros dos pequeños de 10 y ocho años. Por último contó que, aunque el hombre estaba desempleado, mataba tigres como albañil.

Katherine Carrizales

redaccion@elnorte.com.ve