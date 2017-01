Gaby Espino, Chino y Nacho fueron algunas de las figuras que dejaron el alto el tricolor nacional

Durante décadas Venezuela se ha caracterizado por ser el país con las mujeres más hermosas, al poseer siete coronas del certamen de belleza universal, pero más allá de eso también está consolidado como la nación exportadora de grandes talentos en diferentes áreas.

Asimismo, como cada año múltiples personalidades del espectáculo nacional lucieron sus mejores trajes para recibir diversas nominaciones y premiaciones en los más reconocidos escenarios del arte internacional.

Este 2016 fue un año cargado de elogios para los criollos en la industria del cine, la televisión, animación y la música, con los que lograron dejar en alto el tricolor de nuestra bandera venezolana.

Recientemente la ciudad de Maracaibo se llenó de mucha alegría y orgullo, luego que la Academia de la Grabación reconociera el talento de “La Super Banda de Venezuela”, Guaco, quien fue premiada con el Grammy Latino al “Mejor álbum tropical contemporáneo”, con su disco Presente Continúo 2, durante la gala no televisada que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

La actriz venezolana Gaby Espino, fue otra de las figuras venezolanas que logró destacarse a escala internacional con su presencia en múltiples escenarios de la música y la actuación.

Otros de los criollos que se han encargados de dejar en alto el nombre del país ha sido el dúo musical “Chino y Nacho, quienes fueron galardonados en la categoría “Canción comienza fiesta” con su tema Andas en mi Cabeza junto a DaddyYankee, en la edición de Premios Tú Mundo, así como la estatuilla a Artista Tropical Favorito.

Reconocimiento nacional

Parte de estos talentos también fueron galardonados dentro de Venezuela en eventos como Pepsi Music, así como el Mara de Oro Internacional y Cacique de Oro.

Ganadores

Sabrina Seara

La carismática venezolana no solo fue noticia en el mundo del farándula por recibir el galardón a Actriz Favorita en una Súper Serie, durante la gala de Premios Tú Mundo 2016, sino por traer al mundo a su primer hijo junto a su esposo el también criollo Daniel Elbittar.

La actriz y modelo revolucionó las redes sociales el pasado 15 de noviembre luego de dar a conocer la llegada del pequeño.

Édgar Ramírez

Este año estuvo cargado de mucho éxito para el criollo quien tuvo la oportunidad de dar vida al boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Duran.

El tachirense también participó en la cinta The Girl On The Train, así como en Gold, destacándose como una de figuras venezolanas más populares a escala mundial.

Los Cadillac’s

El dúo de música urbana, conformad por Luifer y Emilio logró alzarse este año con su primer Premio Tu Mundo, en la categoría Grupo o Dúo del Año. Los criollos compartieron nominación junto a sus colegas venezolanos, Chino y Nacho y Tomas TheLatinBoy.

Alicia Machado

En el la criolla fue objeto de polémica debido a su participación durante las campañas electorales en Estados Unidos y su apoyo a la candidata Hillary Clinton, así como los comentarios realizados en contra del magnate republicano Donald Trump.

Machado también se convirtió en ciudadana estadounidense, residiendo en la ciudad de Los Ángeles, en California.

Gaby Espino

Esta venezolana se ha caracterizado a lo largo de su carrera como una artista integral, a quien no solo se le ha visto en el mundo de la actuación, sino en la animación y el modelaje.

Este año la criolla de 40 años de edad fue la encargada de presentar una nueva edición de Premios Billboard y Premios Tu Mundo.

Actualmente Espino se encuentra radicada en Miami junto a sus dos hijos y continúa posicionada como una de las latinas más bellas.

Lasso

El joven actor y cantante se convirtió en el primer venezolano en subir a los escenarios de la gala de los esperados Kids Choice Awards, que este año se llevó a cabo en México.

En la entrega el criollo estuvo acompañado de su novio Sheryl Rubio, quien fue la encargada de dar a conocer la noticia.

¡Qué Noche!

El programa de entretenimiento conducido por el animador venezolano Raúl González junto a la actriz mexicana Angélica Vale, fue galardonado como “Programa Favorito- Fin de semana”, en la celebración de Premios Tú Mundo 2016, debido a la variedad que presenta cada sábado a través de las pantallas de Telemundo y Televen.

