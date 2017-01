Muchos son los manejos analógicos que se viven en establecimientos que dicen aplicar tratamientos de belleza, pero: ¿realmente resguardan el manejo sanitario o salubre acorde a la hora de realizar un procedimiento estético?

Es muy importante que, además de lucir bien protejas las formas, para así evitar exponer tu salud a un cuadro clínico infeccioso o con consecuencias indeseables. Contra la mala praxis, trabaja el equipo humano de la Unidad de Alta Tecnología de Estética Médica (Unatem), donde además se cuenta con aparatología de punta para brindarle una tención excelsa a los pacientes.

Entre las tecnologías para el manejo de sustancias biológicas que resaltan en Unatem, está el Termociclador, utilizado para preparar tanto plasma rico en plaqueta de cuarta generación y plasma gel, rompiendo con esas técnicas rudimentarias como “baños de maría” o en minutos en el microondas ordinario para obtener esta sustancia.

La diferencia que existe, en comparación con otras tecnologías o procedimientos rudimentarios para realizar la preparación, por ejemplo, del plasma gel, es que habiendo un aparato especializado el proceso es mucho más estéril y asepsia, ya que nunca se toca el material con las manos ni se expone al ambiente. Este procedimiento lleva a obtener una muestra, mucho más suave, estable y permite lograr hasta el tipo de textura deseada para poder rellenar los surcos, arrugas, arruguillas, aumentos de labios o para lo que se vaya a utilizar.

Este equipo tiene una función también para la preparación de plasma rico en plaquetas de cuarta generación, este es un plasma que no lo prepara prácticamente nadie, ya que es un plasma más procesado donde se eliminan ciertos deshechos del mismo para obtenerlo, que consiste en una sustancia muy enriquecida en factores de crecimiento, por lo cual los efectos del plasma van a ser más rápidos, más efectivos y sin molestias de inflamaciones excesivas o irritaciones.

En Unatem al obtener un plasma gel o plasma rico en plaquetas además se maneja la colocación de muestras con microcánulas, las cuales son una gran ventaja comparado con las personas que la colocan con aguja ya que la microcánula es un implemento que no tiene filo, no tiene punta lo cual no va a cortar tejido ni a dañarlo, solo lo va a colocar, tratando de generar así, bienestar en lugar de morados, hematomas o traumas innecesarios.

Protege tu vida, protege tu salud, protege tu piel con Unatem.

Alba Paliche

[email protected]