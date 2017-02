La catedrática Rosa Amelia Asuaje denuncia que su informe sobre los discursos del opositor venezolano fue tergiversado



La lingüista Rosa Amelia Asuaje, principal testigo en el juicio de Leopoldo López, aseguró que el informe que presentó sobre los discursos del dirigente de Voluntad Popular fue manipulado.

El informe que preparó Asuaje decía que los mensajes de López eran “coléricos y rabiosos”, y que los destinatarios “cargados de ira” pudieron “sentir la necesidad de decodificar eso en la realidad” en unas protestas, según reseñó el diario El País de España.

La testigo señaló que, desde el momento que vio la sentencia, supo que su declaración había sido tergiversada. “La jueza descontextualizó todo lo que dije. Jamás creí que López fuese el responsable de provocar con su discurso los desórdenes que ocurrieron hace tres años en Caracas”.

Asuaje denunció ante las autoridades la alteración de sus declaraciones y aseguró sentirse aliviada tras la denuncia.

La lingüista relató que fue llamada a declarar en enero de 2015, pero antes de eso le exigió a los fiscales que su opinión no se convirtiera en la prueba incriminatoria. “Me había limitado a describir las características del habla. Yo no estudié la recepción del discurso de López y mal podría decir que es un discurso incendiario”, afirmó. “Ellos me dijeron que mi testimonio no sería usado para condenar a una persona”.

La ideología termina donde empieza mi trabajo”, dice. “Y en rigor”, agrega, “jamás creí que López fuese el responsable de provocar con su discurso los desórdenes que ocurrieron hace tres años en Caracas”.

Con información de El País